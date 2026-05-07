Отпуска и простой и простой: Лубинец заявил о недостатках Трудового кодекса

Омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец раскритиковал отдельные положения проекта нового Трудового кодекса. В частности, он назвал неправильным то, что в документе отсутствуют минимальные и максимальные пределы ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. По его словам, законодатель должен давать рамки.

Об этом Лубинец заявил во время "Форума: рынок труда для экономики будущего", передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

"Например, минимальная, максимальная продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков. То есть, в законопроекте вообще это отсутствует минимальный показатель и максимальный. А все отдается на коллективные или трудовые договоры. Я считаю это неправильно", — сказал Лубинец.

Он пояснил, что закон должен устанавливать базовые пределы, а уже конкретные условия должны определяться в зависимости от специфики работы или коллектива.

Отдельно омбудсман обратил внимание на необходимость учета украинской специфики, в частности ситуации с лицами, пропавшими без вести из-за российской агрессии. Он привел пример с правом на отпуск для одиноких родителей.

По словам Лубинца, в проекте предусмотрено, что для получения такого отпуска нужно решение суда о признании лица без вести пропавшим. В то же время в Украине существует отдельный статус — "пропавший без вести при особых обстоятельствах", который человек получает автоматически после внесения данных в реестр.

"У нас есть специфика. Из-за войны есть отдельная категория граждан Украины — лица, пропавшие без вести при особых обстоятельствах", — подчеркнул омбудсмен.

Он также рассказал, что в Офис омбудсмена обращалась жена военного, который пропал без вести. Женщине отказали в предоставлении соответствующего отпуска на работе, после чего было открыто производство и направлено обращение в Министерство экономики.

"Минэкономики максимально быстро наработали и дали официальный ответ, что такое лицо имеет право на такой отпуск. И мы помогли этой женщине", — отметил Лубинец.

Кроме того, он заявил о проблемах с гарантиями медицинских осмотров для работников бюджетной сферы. По его словам, нынешний проект не регулирует механизм финансирования таких осмотров, поскольку медицинские учреждения сейчас работают как некоммерческие предприятия и получают средства через договоры с Национальной службой здоровья Украины.

"Нам или надо это возлагать на органы местного самоуправления, чтобы они платили за своих работников, или это должна быть отдельная бюджетная строка в государственном бюджете Украины", — пояснил он.

Еще одной нерешенной проблемой Лубинец назвал ситуацию с работниками, которые находятся в простое не по своей вине, а из-за последствий войны и российской агрессии. По его словам, этот вопрос также требует отдельного урегулирования в новом Трудовом кодексе.

Как сообщали Новини.LIVE, Верховная Рада уже приняла проект нового Гражданского кодекса в первом чтении. Он включает в себя девять книг. И включает в себя личные, вещные, семейные, наследственные и привптни международные и пубоични права.

Правозащитник Владимир Яворский заявил, что некоторые пункты нового кодекса будут ограничивать свободу слова. Ведь документ существенно расширяется право на частную жизнь. Такие ограничения, в частности, могут касаться СМИ, активистов и соцсетей.