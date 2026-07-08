В Раде предлагают отменить норму о вручении повестки без её получения

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект об изменении правил вручения повесток и ограничений для военнообязанных. В нем предлагается изменить порядок вручения требований от территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Речь идет о законопроекте №15387 от 7 июля 2026 года "О внесении изменений в статью 27 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" относительно уточнения условий применения мер воздействия к военнообязанному».

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента и пост автора документа, народного депутата Георгия Мазурашу в Facebook.

Пост Георгия Мазурашу. Фото: скриншот

Раде предлагают отменить норму о вручении повестки без её получения

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте парламента. Однако Мазурашу сообщил, что одним из ключевых предложений является отмена нормы, согласно которой требование ТЦК считается врученным даже в том случае, если почтовое отправление фактически не было получено адресатом, но почта сделала отметку о невозможности его вручения. Автор законопроекта считает, что действующая редакция может приводить к наказанию граждан, которые фактически не знали о направленном требовании.

Кроме того, документ предлагает не применять или отменять ограничения права управления транспортными средствами в отношении граждан, которые письменно сообщат ТЦК, что военная служба противоречит их религиозным или личным убеждениям. При этом они должны заявить о готовности выполнять другие необходимые для обороны государства функции в рамках альтернативной (невоенной) службы.

Сообщить о такой позиции, согласно проекту, можно будет через ЦНАП, заказным письмом или по электронной почте в ТЦК с использованием электронной подписи или скан-копии заявления с личной подписью.

Читайте также:

В обосновании законопроекта отмечается, что такие изменения, по мнению автора, должны привести законодательство в соответствие со статьей 35 Конституции Украины, которая предусматривает возможность замены военной службы альтернативной службой в случае, если ее прохождение противоречит религиозным убеждениям гражданина. Также депутат ссылается на международные документы и практику Европейского суда по правам человека в отношении свободы совести.

По мнению автора инициативы, предложенные изменения позволят избежать случаев привлечения к ответственности лиц, которые фактически не получали требования ТЦК, а также создадут правовой механизм для граждан, отказывающихся от военной службы по мотивам религиозных или личных убеждений, но готовы выполнять другие задачи, необходимые для обороны государства.

В настоящее время законопроект передан на рассмотрение парламента.

Как писали Новини.LIVE, в Раде зарегистрировали инициативу об ужесточении наказания для ТЦК. Речь идет о случаях незаконного лишения свободы или насильственного похищения человека. Максимальное наказание предусматривает 12 лет лишения свободы.

Также народным депутатам предлагают освободить от наказания военных, ушедших в СЗЧ. Однако это касается только мобилизованных, а не тех, кто подписал контракт.