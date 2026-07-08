Нардепи в залі Ради. Фото: пресслужба парламенту

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про зміну правил вручення повісток і обмежень для військовозобов’язаних. Він пропонує змінити порядок вручення вимог від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Йдеться про законопроєкт №15387 від 7 липня 2026 року "Про внесення змін до статті 27 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" щодо уточнення умов застосування заходів впливу до військовозобов'язаного".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту та допис автора документа, нардепа Георгія Мазурашу у Facebook.

Допис Георгія Мазурашу. Фото: скриншот

Раді пропонують скасувати норму про вручення повістки без її отримання

Текст законопроєкту поки відсутній на сайті парламенту. Проте Мазурашу повідомив, що однією з ключових пропозицій є скасування норми, за якою вимога ТЦК вважається врученою навіть у разі, якщо поштове відправлення не було фактично отримане адресатом, але пошта зробила відмітку про неможливість його вручення. Автор законопроєкту вважає, що чинна редакція може призводити до покарання громадян, які фактично не знали про надіслану вимогу.

Крім того, документ пропонує не застосовувати або скасовувати обмеження права керування транспортними засобами щодо громадян, які письмово повідомлять ТЦК, що військова служба суперечить їхнім релігійним або особистим переконанням. При цьому вони мають заявити про готовність виконувати інші необхідні для оборони держави функції в межах альтернативної (невійськової) служби.

Повідомити про таку позицію, згідно з проєктом, можна буде через ЦНАП, рекомендованим листом або електронною поштою ТЦК із використанням електронного підпису чи скан-копії заяви з особистим підписом.

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В обґрунтуванні законопроєкту зазначається, що такі зміни, на думку автора, мають привести законодавство у відповідність до статті 35 Конституції України, яка передбачає можливість заміни військового обов'язку альтернативною службою у разі, якщо його виконання суперечить релігійним переконанням громадянина. Також депутат посилається на міжнародні документи та практику Європейського суду з прав людини щодо свободи совісті.

На думку автора ініціативи, запропоновані зміни дозволять уникнути випадків притягнення до відповідальності осіб, які фактично не отримували вимогу ТЦК, а також створять правовий механізм для громадян, які відмовляються від військової служби з мотивів релігійних чи особистих переконань, але готові виконувати інші завдання, необхідні для оборони держави.

Наразі законопроєкт передано на розгляд парламенту.

Як писали Новини.LIVE, у Раді зареєстрували ініціативу про посилення покарання для ТЦК. Йдеться про випадки незаконного позбавлення волі або насильницького викрадення людини. Максимальне покарання передбачає 12 років ув’язнення.

Також нардепам пропонують звільнити від покарання військових, які пішли у СЗЧ. Проте це стосується лише мобілізованих, а не тих, хто підписав контракт.