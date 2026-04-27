Комитет Рады рассмотрел постановление об увольнении Клименко

Министр Игорь Клименко.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления об увольнении Игоря Клименко с должности главы Министерства внутренних дел. Нардепам рекомендовали отклонить постановление. За проголосовала только одна нардеп — автор документа Юлия Яцык.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

Проект постановления на сайте Рады.

Против увольнения Клименко выступили 16 нардепов

"Уволить Клименко Игоря Владимировича с должности министра внутренних дел Украины", — говорится в проекте.

Инициатор Яцык в пояснительной записке отмечает, что деятельность Клименко на должности является "неудовлетворительной".

Читайте также:

Железняк сообщил, что против выступили 16 парламентариев, воздержался — один.

Сообщение нардепа Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE, причиной активного обсуждения увольнения Клименко стал теракт в Киеве, который случился 18 апреля в Голосеевском районе. Тогда разгуливавший по улице мужчина, захвативший заложников в супермаркете, убил семерых человек. В то же время в сети появилось видео, как двое патрульных — Михаил Дробницкий и Анна Дудина — убежали сразу после того, как раздались первые выстрелы и оставили гражданских.

Впоследствии Клименко назвал действия патрульных "большим стыдом". Однако он призвал общество воздержаться от обобщений и не переносить вину двух полицейских на всю структуру Национальной полиции. Одна глава патрульной полиции после инцидента ушел в отставку.