Образовательный комитет Рады поддержал отставку министра Шкарлета
Комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра. Накануне глава ведомства написал заявление об увольнении.
Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По информации нардепа Ярослава Железняка, образовательный комитет Верховной Рады согласовал отставку Сергея Шкарлета с должности министра образования Украины.
"Комитет по вопросам образования поддержал отставку с должности министра образования (Сергея. — Ред.) Шкарлета", — написал нардеп.
Как известно, 18 марта министр образования и науки Сергей Шкарлет написал заявление об отставке. После чего стало известно, что его увольнение будет рассмотрено уже на этой неделе.
Напомним, накануне представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил, что в парламенте зарегистрировано заявление об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности Командующего объединенными силами Эдуарда Москалева.
Добавим, Владимир Зеленский совершил ряд кадровых ротаций в руководстве СБУ. Пока причины таких изменений не разглашаются.