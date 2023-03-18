Шмигаль підтвердив, що Кабмін готує кадрові зміни: серед звільнених Шкарлет
Фракція "Слуги народу" у Верховній Раді на засіданні обговорила звільнення двох міністрів. Йдеться про очільника Міносвіти Сергія Шкарлета та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
-
Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено лише на 60 днів
-
Епіфаній розповів, за яких умов братія може залишитися служити у Лаврі та про її майбутнє
-
Трамп заявив, що його хочуть заарештувати наступного тижня
-
На Одещині тимчасово заборонено вилов риби на деяких водоймах
-
В українських електричках креативно відреагували на рішення МКС про арешт путіна
-
Німеччина закупить понад 80 гелікоптерів Airbus для армії, встановивши на них протитанкові ракети
-
Окупанти обстріляли Краматорськ касетними боєприпасами: є загиблі та поранені
-
Російські пропагандисти повідомили, що путін приїхав до Криму
-
У ВРУ зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації Федорова
-
Названа дата відкриття McDonald's в Одесі
Засідання "Слуги народу"
Сьогодні, 18 березня, відбулося засідання парламентської фракції "Слуги народу".
Представники монокоаліції обговорили, зокрема, кадрові зміни у Кабінеті міністрів.
Ці зміни мають бути втілені у життя наступного тижня.
Шкарлет таки піде
Одним із кадрових питань стало обговорення заміни нинішньому міністру освіти та науки Сергію Шкарлету.
На його місце готують директора Національного центру "Мала академія наук України" Оксена Лісового.
Інші зміни в уряді
Також монокоаліція планує звільнити з посади міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна, призначивши на цю посаду колишнього керівника Укрзалізниці Олександра Камишіна.
Крім того, нову посаду отримує очільник Мінцифри Михайло Федоров. Він стане віцепрем'єр-міністром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністром цифрової трансформації України.
Нагадаємо, що учора, 17 березня, ЗМІ повідомили про майбутню відставку Сергія Шкарлета.
Фото: Міністерство освіти і науки