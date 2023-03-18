У ВРУ зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації Федорова

Михайло Федоров

У Верховній Раді України зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

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"У Верховній Раді України зареєстрована заява про відставку віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", — розповів Мельничук.

Нагадаємо, фракція "Слуги народу" у Верховній Раді на засіданні обговорила звільнення двох міністрів. Йдеться про очільника Міносвіти Сергія Шкарлета та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади Командувача об’єднаних сил Едуарда Москальова.

Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.