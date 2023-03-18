У ВРУ зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації Федорова
У Верховній Раді України зареєстрована заява про відставку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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Деталі
"У Верховній Раді України зареєстрована заява про відставку віцепрем'єр-міністра України — міністра цифрової трансформації України Федорова Михайла Альбертовича", — розповів Мельничук.
Нагадаємо, фракція "Слуги народу" у Верховній Раді на засіданні обговорила звільнення двох міністрів. Йдеться про очільника Міносвіти Сергія Шкарлета та міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
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Додамо, Володимир Зеленський здійснив низку кадрових ротацій у керівництві СБУ. Наразі причини таких змін не розголошуються.