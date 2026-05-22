Раде предлагают ужесточить налогообложение банков: реакция НБУ

Депутаты в зале парламента.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15262 об изменениях в налогообложении банковского сектора. Документ предусматривает особый подход к уплате налога на прибыль банками. Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага значительными доходами финучреждений во время войны.

Законопроект на сайте Рады.

В Украине могут снова ввести экстраналог для банков

Одним из инициаторов законопроекта стал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, банки получают рекордные прибыли, в частности благодаря операциям с государственными ценными бумагами.

Отмечается, что по итогам 2025 года доходы 60 украинских банков достигли 579,3 млрд грн. Это на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и почти на 30% больше, чем в 2023 году.

Сообщение Даниила Гетманцева.

В парламенте считают, что дополнительные поступления от повышенного налогообложения могут быть направлены на финансирование сектора безопасности и обороны. Также авторы законопроекта напоминают, что механизм дополнительного налогообложения банков уже применялся в предыдущие годы.

Позиция НБУ

В то же время в Национальном банке Украины раскритиковали идею продолжения практики так называемого экстраналога. В НБУ заявили, что повышенная ставка в 50% в 2023 году рассматривалась как временный вынужденный шаг, однако ее дальнейшее применение может негативно повлиять на кредитование экономики.

В регуляторе отмечают, что прибыль банков является одним из главных источников формирования капитала, необходимого для выдачи кредитов бизнесу и населению. По оценкам НБУ, краткосрочный фискальный эффект от дополнительного налога может стоить экономике сотен миллиардов гривен потенциального кредитного ресурса в будущем.

Также в Нацбанке обратили внимание, что значительную часть доходов сектора формируют государственные банки, которые и так перечисляют дивиденды в бюджет.

Кроме того, в регуляторе считают, что повышенная налоговая нагрузка может ухудшить инвестиционную привлекательность банковского сектора и усложнить будущую приватизацию госбанков.

В НБУ заявили, что банковская система во время войны не усиливает экономические риски, а наоборот поддерживает экономику, обеспечивает кредитование и стабильную работу финансовой системы.

