Раде предлагают ужесточить налогообложение банков: реакция НБУ
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15262 об изменениях в налогообложении банковского сектора. Документ предусматривает особый подход к уплате налога на прибыль банками. Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага значительными доходами финучреждений во время войны.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.
В Украине могут снова ввести экстраналог для банков
Одним из инициаторов законопроекта стал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, банки получают рекордные прибыли, в частности благодаря операциям с государственными ценными бумагами.
Отмечается, что по итогам 2025 года доходы 60 украинских банков достигли 579,3 млрд грн. Это на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и почти на 30% больше, чем в 2023 году.
В парламенте считают, что дополнительные поступления от повышенного налогообложения могут быть направлены на финансирование сектора безопасности и обороны. Также авторы законопроекта напоминают, что механизм дополнительного налогообложения банков уже применялся в предыдущие годы.
Позиция НБУ
В то же время в Национальном банке Украины раскритиковали идею продолжения практики так называемого экстраналога. В НБУ заявили, что повышенная ставка в 50% в 2023 году рассматривалась как временный вынужденный шаг, однако ее дальнейшее применение может негативно повлиять на кредитование экономики.
В регуляторе отмечают, что прибыль банков является одним из главных источников формирования капитала, необходимого для выдачи кредитов бизнесу и населению. По оценкам НБУ, краткосрочный фискальный эффект от дополнительного налога может стоить экономике сотен миллиардов гривен потенциального кредитного ресурса в будущем.
Также в Нацбанке обратили внимание, что значительную часть доходов сектора формируют государственные банки, которые и так перечисляют дивиденды в бюджет.
Кроме того, в регуляторе считают, что повышенная налоговая нагрузка может ухудшить инвестиционную привлекательность банковского сектора и усложнить будущую приватизацию госбанков.
В НБУ заявили, что банковская система во время войны не усиливает экономические риски, а наоборот поддерживает экономику, обеспечивает кредитование и стабильную работу финансовой системы.
Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрирована инициатива, которой предлагают наказывать за магию. Речь идет о предоставлении платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике, оккультизму, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Штраф может составлять 204 тыс. гривен.
Кроме того, нардепы предлагают разрешить спикеру ВР подписывать законы вместо президента. Речь идет о случае, когда глава государства долго их не одобряет. Исключениями хотят сделать петиции к президенту.