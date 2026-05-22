Главная Политика Раде предлагают ужесточить налогообложение банков: реакция НБУ

Дата публикации 22 мая 2026 10:49
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15262 об изменениях в налогообложении банковского сектора. Документ предусматривает особый подход к уплате налога на прибыль банками. Авторы инициативы объясняют необходимость такого шага значительными доходами финучреждений во время войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

законопроєкт на сайті Ради
Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

В Украине могут снова ввести экстраналог для банков

Одним из инициаторов законопроекта стал председатель парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По его словам, банки получают рекордные прибыли, в частности благодаря операциям с государственными ценными бумагами.

Отмечается, что по итогам 2025 года доходы 60 украинских банков достигли 579,3 млрд грн. Это на 14,2% больше по сравнению с 2024 годом и почти на 30% больше, чем в 2023 году.

Гетманцев
Сообщение Даниила Гетманцева. Фото: скриншот

В парламенте считают, что дополнительные поступления от повышенного налогообложения могут быть направлены на финансирование сектора безопасности и обороны. Также авторы законопроекта напоминают, что механизм дополнительного налогообложения банков уже применялся в предыдущие годы.

Позиция НБУ

В то же время в Национальном банке Украины раскритиковали идею продолжения практики так называемого экстраналога. В НБУ заявили, что повышенная ставка в 50% в 2023 году рассматривалась как временный вынужденный шаг, однако ее дальнейшее применение может негативно повлиять на кредитование экономики.

В регуляторе отмечают, что прибыль банков является одним из главных источников формирования капитала, необходимого для выдачи кредитов бизнесу и населению. По оценкам НБУ, краткосрочный фискальный эффект от дополнительного налога может стоить экономике сотен миллиардов гривен потенциального кредитного ресурса в будущем.

Также в Нацбанке обратили внимание, что значительную часть доходов сектора формируют государственные банки, которые и так перечисляют дивиденды в бюджет.

Кроме того, в регуляторе считают, что повышенная налоговая нагрузка может ухудшить инвестиционную привлекательность банковского сектора и усложнить будущую приватизацию госбанков.

В НБУ заявили, что банковская система во время войны не усиливает экономические риски, а наоборот поддерживает экономику, обеспечивает кредитование и стабильную работу финансовой системы.

Как писали Новини.LIVE, в Раде также зарегистрирована инициатива, которой предлагают наказывать за магию. Речь идет о предоставлении платных услуг по гаданию, экстрасенсорике, магии, эзотерике, оккультизму, а также за рекламу, популяризацию и распространение информации о предоставлении таких услуг. Штраф может составлять 204 тыс. гривен.

Кроме того, нардепы предлагают разрешить спикеру ВР подписывать законы вместо президента. Речь идет о случае, когда глава государства долго их не одобряет. Исключениями хотят сделать петиции к президенту.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
