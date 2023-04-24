Истинная цель заявлений Китая по Крыму – политолог разъяснил причину

Посол КНР во Франции Лу Шайе. Фото: Ambassade de Chine en France/Facebook

Заявление посла КНР во Франции Лу Шайе о якобы неполноценном статусе стран бывшего СССР в международном праве не было "экспромтом", не согласованным с официальным Пекином. Такое мнение высказал в эксклюзивном комментарии Новини.Live украинский политолог Олег Постернак.

"Китай хотел протестировать какую-то альтернативную реальность, и с помощью скандального заявления Лу Шайе он это сделал. Конечно, дипломатический протокол требует, чтобы официальный Пекин дезавуировал высказывания своего посла во Франции — что сейчас собственно и происходит. Но это было сделано с информационно-провокационной целью для формирования кризисной ситуации, чтобы увидеть реакцию основных игроков и сформировать определенным образом свою заявку на эту позицию", — считает Постернак.

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На первый взгляд можно сказать, что Китай таким образом подыгрывает Российской Федерации, но на самом деле в заявлении Лу Шае содержится нечто большее, отмечает политолог.

"Как известно, главнейший принцип "мира Зеленского" — это полная деоккупация Украины до границ 1991 года. И для того, чтобы подорвать эту формулу мира, Китай использует тезис о том, что с границами не все так просто и что эти границы якобы не отвечают каким-то критериям, понятным только самому Китаю", — объясняет Постернак.

Інтервью посла КНР во Франции Лу Шайе телеканалу La Chaîne Info. Скриншот: twitter.com/GLandsbergis

Однако, по мнению эксперта, на самом деле острие этого заявления направлено не только против Украины.

"Косвенным образом оно может быть направлено и против Российской Федерации, поскольку если границы Украины не являются легитимными, то в таком случае не легитимны и границы постсоветской России. А значит, это позволяет Китаю в будущем оправдать, например, присоединение и каких-то российских территорий. Таким образом, я бы не рассматривал это заявление как исключительно антиукраинский выпад со стороны Китая: это может быть также и антироссийский выпад", — подчеркнул эксперт.

Интересы Франции

Также попытка Пекина "прощупать" устойчивость позиции союзников Украины может быть связана с недавним визитом в Китай президента Франции Эмманюэля Макрона, считает Постернак. По его мнению, Франция могла бы быть заинтересована в том, чтобы выступить посредником в так называемом мирном диалоге, не дожидаясь выхода ВСУ на границы 1991 года.

"Однако обнародовать такие нарративы от своего имени Франция не могла бы, поскольку официально она выступает союзником Украины. Но подобные тестовые заявления со стороны Китая служат, в том числе, и интересам Франции, желающей сформировать стратегическую автономию от США и протестировать возможность поиска мирного диалога в Украине — в том числе и ценой сдачи украинских территорий", — считает политолог.

Предыстория

Напомним, 21 апреля посол Китая во Франции Лу Шайе заявил в интервью французскому телеканалу La Chaîne Info, что Крым изначально был российским и что бывшие советские страны якобы "не имеют эффективного статуса в международном праве".

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

В Офисе Президента Украины назвали заявления посла КНР абсурдными и напомнили, что сам Китай очень щепетильно относится к своей истории. Интервью Лу Шайе также вызвало бурную критику со стороны некоторых постсоветских стран, в частности, Эстонии и Молдовы.