Справжня мета заяв Китаю щодо Криму - політолог роз'яснив причину

Посол КНР у Франції Лу Шає. Фото: Ambassade de Chine en France/Facebook

Заява посла КНР у Франції Лу Шає про нібито неповноцінний статус країн колишнього СРСР у міжнародному праві не була "експромтом", не узгодженим із офіційним Пекіном. Таку думку висловив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE український політолог Олег Постернак.

"Китай хотів протестувати якусь альтернативну реальність, і за допомогою скандальної заяви Лу Шає він це зробив. Звісно, дипломатичний протокол вимагає, щоб офіційний Пекін дезавуював висловлювання свого посла у Франції — що зараз, власне, і відбувається. Але це було зроблено з інформаційно-провокативною метою для сформування кризової ситуації, щоб побачити реакцію основних гравців і сформувати певним чином свою заявку на цю позицію", — вважає Постернак.

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На перший погляд можна сказати, що Китай таким чином підігрує Російській Федерації, але насправді у заяві Лу Шає міститься дещо більше, зазначає політолог.

"Як відомо, найголовніший принцип "миру Зеленського" — це повна деокупація України до кордонів 1991 року. І для того, щоб підірвати цю формулу миру, Китай використовує тезу, що з кордонами не все так просто і що ці кордони нібито не відповідають якимось критеріям, зрозумілим лише самому Китаю", — пояснює Постернак.

Інтерв'ю посла КНР у Франції Лу Шає телеканалу La Chaîne Info. Скріншот: twitter.com/GLandsbergis

Але, на думку експерта, насправді вістря цієї заяви спрямовано не лише проти України.

"Побіжно воно може бути спрямовано і проти Російської Федерації, оскільки якщо кордони України не є легітимними, тоді не є легітимними і кордони пострадянскої Росії. А значить, це дозволяє Китаю в майбутньому виправдати, наприклад, приєднання і якихось російських територій. Тобто, я б не розглядав цю заяву як виключно антиукраїнський випад з боку Китаю: це може бути і антиросійський випад також", — підкреслив експерт.

Інтереси Франції

Також спроба Пекіну "промацати" стійкість позиції союзників України може бути пов’язана з нещодавнім візитом до Китаю президента Франції Емманюєля Макрона, вважає Постернак. На його думку, Франція могла б бути зацікавлена у тому, щоб виступити посередником у так званому "мирному діалозі", не дочікуючись виходу ЗСУ на кордони 1991 року.

"Однак оприлюднити такі наративи від свого імені Франція не могла б, оскільки офіціально вона виступає союзником України. Але подібні тестові заяви з боку Китаю слугують, в тому числі, і інтересам Франції, яка бажає сформувати стратегічну автономію від США і протестувати можливість пошуку мирного діалогу в Україні — у тому числі і ціною здачі українських територій", — вважає політолог.

Що передувало

Нагадаємо, 21 квітня посол Китаю у Франції Лу Шає заявив у інтерв’ю французькому телеканалу La Chaîne Info, що Крим первісно був російським і що колишні радянські країни нібито "не мають ефективного статусу в міжнародному праві".

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

В Офісі Президента України назвали заяви посла КНР абсурдними і нагадали, що сам Китай дуже педантично ставиться до своєї історії. Інтерв’ю Лу Шає також викликало бурну критику з боку деяких пострадянських країн, зокрема, Естонії та Молдови.