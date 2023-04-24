Китай видалив зі сторінки посольства у Франції стенограму скандального інтерв'ю

Посол Китаю у Франції Лу Шає. Фото: Facebook-сторінка посольства Китайської Народної Республіки у Франції

Китайська влада фактично відмовилася від слів посла у Франції Лу Шає. У своєму інтерв’ю дипломат Китайської Народної Республіки заявив, що Крим був російський, а колишні радянські республіки не мають відповідного міжнародного статусу.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Поява стенограми скандального інтерв’ю…

Китайське посольство у Парижі виклало повну стенограму інтерв’ю посла КНР Лу Шає французькій телекомпанії LCI.

Це інтерв’ю вийшло ще у п’ятницю, але стенограма — двома мовами, як китайською, так і французькою — з’явилася на офіційному обліковому записі амбасади у інтернет-ресурсі WeChat у понеділок, 24 квітня, вранці.

…і її зникнення

Але уже до обіду цього ж дня стенограма скандального інтерв’ю посла Лу Шає зникла.

При переході за посиланням з’являвся напис, що вміст "видалений автором".

На офіційному сайті посольства також немає цього інтерв’ю.

Нагадаємо, інтерв’ю посла Китаю у Франції Лу Шає спричинили справжній дипломатичний скандал. У цьому інтерв’ю прозвучали заяви щодо територіальної цілісності пострадянських країн. Китайський посол заявив, що пострадянські республіки не мають відповідного правового міжнародного статусу, і що Крим спочатку був російським.

Ці заяви викликали критику з боку кількох країн, зокрема Естонії та України. Міністерство закордонних справ Естонії висловило своє невдоволення щодо заяв китайського посла і викликало китайського посланця на дипломатичні консультації. Очікується, що під час зустрічі сторони обговорять висловлювання Лу Шає та їхні наслідки для відносин між Естонією та Китаєм.

Додамо, що радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.