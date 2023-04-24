Европарламент требует выслать посла Китая из Франции после скандального заявления

Европарламент. Фото: Экономическая правда

Европарламент призвал министра по Европе и иностранным делам Франции Катрин Колонну выслать посла Китая Лу Шайе из страны. Это заявление европейских чиновников связано с недавним высказыванием китайского дипломата об украинском Крыме.

Об этом сообщает Le Monde.

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Члены Европарламента заявили, что высказывания китайского посла являются нарушением международного права и могут быть расценены как угроза безопасности партнеров Франции в Европе. Они назвали заявления Шайе глубоким оскорблением истории, культуры и принципиальной целостности наций.

Парламентарии отметили, что суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава ООН.

"В то время, когда в Европе бушует война после агрессии России против территориальной целостности ее соседа Украины, крайне важно, чтобы демократический мир направил недвусмысленный сигнал авторитарным странам защищать суверенитет наших союзников", — добавили они.

Напомним, что Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Также мы сообщали, что в Европарламенте заговорили о санкциях против Китая. Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер объяснил, что страны ЕС должны стать на сторону демократии.

Добавим, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна и печальна.