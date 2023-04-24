Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow Европарламент требует выслать посла Китая из Франции после скандального заявления arrow

Европарламент требует выслать посла Китая из Франции после скандального заявления

24 апреля 2023 00:17
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Европарламент требует выслать посла Китая из Франции после скандального заявления
Европарламент. Фото: Экономическая правда
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Европарламент призвал министра по Европе и иностранным делам Франции Катрин Колонну выслать посла Китая Лу Шайе из страны. Это заявление европейских чиновников связано с недавним высказыванием китайского дипломата об украинском Крыме.

Об этом сообщает Le Monde.

Читайте также:

Подробности

Члены Европарламента заявили, что высказывания китайского посла являются нарушением международного права и могут быть расценены как угроза безопасности партнеров Франции в Европе. Они назвали заявления Шайе глубоким оскорблением истории, культуры и принципиальной целостности наций.

Парламентарии отметили, что суверенитет — это не дипломатическая игрушка, а фундаментальный элемент международных отношений, международного права и Устава ООН.

"В то время, когда в Европе бушует война после агрессии России против территориальной целостности ее соседа Украины, крайне важно, чтобы демократический мир направил недвусмысленный сигнал авторитарным странам защищать суверенитет наших союзников", — добавили они.

Напомним, что Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк выразил недоумение заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик. Он напомнил, что КНР достаточно щепетильно относится к своей истории.

Также мы сообщали, что в Европарламенте заговорили о санкциях против Китая. Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер объяснил, что страны ЕС должны стать на сторону демократии.

Добавим, что Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла Китая после высказываний главы дипмиссии КНР во Франции, подвергшего сомнению суверенитет постсоветских стран. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил сожаление по поводу таких заявлений китайского дипломата, подчеркнув, что такая позиция непонятна и печальна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

обновлено:

19:37 Знаки Зодиака: даты, характеристика и классификация

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

15:34 Жена Усика похвасталась фигурой в откровенном купальнике на экзотическом отдыхе

15:55 Кто из мужчин сможет получить отсрочку от службы на пять лет: закон

Новость с видео

15:00 Склонял к интиму в обмен на карьеру: Потап изменял Насте Каменских с молодой красавицей?

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас