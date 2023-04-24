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Молдова долучилась до критики скандальної заяви китайського дипломата

24 квітня 2023 12:40
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Молдова долучилась до критики скандальної заяви китайського дипломата
Глава МЗС Молдови Ніку Попеску. Фото: mfa.gov.md
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Молдова додала свій голос до країн, які розкритикували коментарі китайського дипломата щодо статусу та суверенітету колишніх радянських держав. У країні наголосили, що це абсолютно неприйнятно.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ Молдови

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У повідомленні МЗС Молдови йдеться про те, що країна буде очікувати роз’яснень від Пекіна.

"Ми здивовані заявами посла Китаю, які ставлять під сумнів суверенітет країн, що проголосили незалежність у 91-му році. Взаємна повага та територіальна цілісність були ключовими у відносинах Молдови та Китаю. Ми очікуємо, що ці заяви не є офіційною політикою Китаю", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни. На Банковій вже прокоментували скандальну заяву.

Також ми писали, що Європарламент закликав міністерку з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонну вислати посла Китаю Лу Шайе з країни. Ця заява європейських чиновників пов'язана з нещодавнім висловлювання китайського дипломата про український Крим.

Додамо, міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив, що його країна не нагнітає ситуацію в Україні. За його словами, Китай виступає за мир.

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