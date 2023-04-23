На Банковій прокоментували скандальну заяву посла Китаю про Крим та Україну

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: УНІАН

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив здивування заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік. Він нагадав, що КНР досить педантично ставиться до своєї історії.

Про це Михайло Подоляк написав у своєму Twitter.

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Подоляк підкреслив, що усі пострадянські держави мають чіткий суверенний статус, який зафіксовано у міжнародному праві, крім Росії, яка обманним шляхом посіла місце в Радбезі ООН.

"Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем — не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", — зазначив він.

Що сказав посол Китаю

Посол Китаю у Франції Лу Шайе заявив у інтерв’ю, що колишні радянські країни "не мають ефективного статусу в міжнародному праві", оскільки немає міжнародної угоди, яка б матеріалізувала їхній статус суверенної країни.

Також на запитання, чи вважає він Крим приналежним Україні, посол сказав, що "це залежить від того, як ви сприймаєте проблему", додавши, що "це не так просто".

Китайський дипломат також сказав, що Крим був "російським спочатку", але не уточнив, що мав на увазі під початком.

🗣 @DariusRochebin : "Est-ce que la Crimée, à vos yeux, c'est l'Ukraine ?"



🗣 Lu Shaye : "Ça dépend comment on perçoit le problème [...] Ce n'est pas si simple."



📺 #La26 pic.twitter.com/nspLMs9HO8 — LCI (@LCI) April 21, 2023

Реакція України

Посол України у Франції Вадим Омельченко відреагував на скандальні заяви посла Китаю в цій країні щодо Криму і статусу України у міжнародному праві.

"Або є очевидні проблеми з географією. Або такі заяви йдуть врозріз з позицією китайської столиці "щодо зусиль з відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів Статуту ООН", — написав він у своєму Twitter.

"Тестове питання "Кому належить Крим?", як завжди, є показовим. Наступного разу добре було б розширити його питанням "Кому належить Владивосток?". Тут немає місця двозначності. Крим — це Україна", — додав він.

Дипломат наголосив, що "радянської імперії більше не існує, а історія рухається далі".

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Естонії викликало посла Китаю після висловлювань глави дипмісії КНР у Франції, який поставив під сумнів суверенітет пострадянських країн. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив жаль з приводу таких заяв китайського дипломата, наголосивши, що така позиція незрозуміла.