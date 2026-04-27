Буданов будет присутствовать на Согласительном совете сегодня

Ua ru
Дата публикации 27 апреля 2026 14:34
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов будет сегодня присутствовать на заседании Согласительной Рады. Ожидается, что он обсудит с нардепами повестку дня на неделю. А также темой разговора станет коммуникация и единство в парламенте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

допис Железняка
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Буданов обсудит с нардепами вопрос единства

По словам Железняка, на 16:00 сегодня будет проведен стандартный Согласительный совет представителей фракций и групп.

А уже в 18:00 на встречу с нардепами приедет Буданов.

"Ну и в среду планируется еще встреча председателя ОП и руководителей областей с представителями "малой фракции" "Слуга народа" (это заместители фракции + председатели комитетов)", — говорится в сообщении.

Как писали Новини.LIVE, Буданов не хотел становиться главой ОП, но ему поставили ультиматум. СМИ писали, что Буданову дали выбор — или просто уйти из ГУР, или уйти из ГУР и возглавить ОП. Сам разведчик объяснил, что согласился на новую должность как на новый этап и возможности для развития.

Также Новини.LIVE сообщали, что в парламенте рекордно малое количество нардепов — 391. Конституционный состав Рады предусматривает 450 депутатов. Однако уже на этой неделе в "Слуге народа" может появиться новое лицо.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
