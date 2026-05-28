Громады получат новые полномочия в сфере обороны: закон подписан

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет полномочия органов местного самоуправления по поддержке сектора безопасности и обороны во время военного или чрезвычайного положения. Документ направлен на усиление роли общин в обеспечении обороноспособности государства. Он также регулирует ряд организационных и кадровых вопросов в системе местного самоуправления.

Закон предусматривает, что органы местной власти смогут активнее участвовать в поддержке Вооруженных сил Украины, за исключением закупки оружия и боеприпасов. Кроме того, расширяются их полномочия по строительству, обустройству и содержанию инженерных и фортификационных сооружений.

Документ также предоставляет право исполнительным органам сельских, поселковых и городских советов утверждать и изменять местные бюджеты, программы социально-экономического развития, а также осуществлять межбюджетные трансферты в случаях, когда громада находится под временной оккупацией и не создана военная администрация.

Отдельно урегулирован вопрос статуса местных глав: предусмотрена возможность назначения сельского, поселкового или городского головы руководителем военной администрации без прекращения его основной должности.

Кроме того, закон позволяет государственным служащим и должностным лицам местного самоуправления, которые находятся в вынужденном отпуске или простое, переходить на работу в другие органы власти, военные администрации или учреждения публичного права.

Также документ расширяет управленческие возможности руководства областных и районных советов в случае вакантных должностей их председателей во время действия военного положения.

Как писали Новини.LIVE, президент поблагодарил Верховную Раду за ратификацию финансового соглашения 28 мая. Речь идет о помощи Украине в размере 90 миллиардов евро. Однако для этого парламент должен принять ряд законов, которые требует ЕС.

Этот документ в Раде зарегистрировал Зеленский. Он предусматривает изменения в сфере налоговой, таможенной и экономической политики. В частности, парламенту предлагают обложить налогом доходы с цифровых платформ.