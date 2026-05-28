Громади отримають нові повноваження у сфері оборони: закон підписано

Громади отримають нові повноваження у сфері оборони: закон підписано

Дата публікації: 28 травня 2026 15:17
Президент читає закон. Фото: пресслужба Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який розширює повноваження органів місцевого самоврядування щодо підтримки сектору безпеки і оборони під час воєнного або надзвичайного стану. Документ спрямований на посилення ролі громад у забезпеченні обороноздатності держави. Він також врегульовує низку організаційних і кадрових питань у системі місцевого самоврядування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

Закон передбачає, що органи місцевої влади зможуть активніше долучатися до підтримки Збройних сил України, за винятком закупівлі зброї та боєприпасів. Крім того, розширюються їхні повноваження щодо будівництва, облаштування та утримання інженерних і фортифікаційних споруд.

Документ також надає право виконавчим органам сільських, селищних і міських рад затверджувати та змінювати місцеві бюджети, програми соціально-економічного розвитку, а також здійснювати міжбюджетні трансферти у випадках, коли громада перебуває під тимчасовою окупацією і не створено військову адміністрацію.

Окремо врегульовано питання статусу місцевих голів: передбачена можливість призначення сільського, селищного або міського голови керівником військової адміністрації без припинення його основної посади.

Читайте також:

Крім того, закон дозволяє державним службовцям і посадовцям місцевого самоврядування, які перебувають у вимушеній відпустці або простої, переходити на роботу в інші органи влади, військові адміністрації чи установи публічного права.

Також документ розширює управлінські можливості керівництва обласних і районних рад у разі вакантних посад їхніх голів під час дії воєнного стану.

Як писали Новини.LIVE, президент подякував Верховній Раді за ратифікацію фінансової угоди 28 травня. Йдеться про допомогу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Проте для цього парламент має ухвалити низку законів, які вимагає ЄС.

Цей документ в Раді зареєстрував Зеленський. Він передбачає зміни у сфері податкової, митної та економічної політики. Зокрема, парламенту пропонують оподаткувати доходи з цифрових платформ. 

Іванна Чайка - редактор політичних новин
Іванна Чайка
