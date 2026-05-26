Гришина: команда Зеленского сосредоточена на быстром справедливом мире
Команда президента Владимира Зеленского сосредоточена на скорейшем достижении справедливого мира для Украины, где будет учтена украинская позиция. Также Офис президента параллельно призывает парламентские фракции к более активной работе. В частности, во власти отмечают необходимость принятия решений в сферах обороны, бюджета, экономики и социальной политики.
Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказала народный депутат Юлия Гришина после встречи с главой государства на "Саммите городов и регионов".
Гришина: Зеленский призывает фракции к единству на фоне работы над миром
"Вся команда, в принципе, сосредоточена над тем, чтобы в ближайшее время прийти к ситуации справедливого мира, где будут учтены те условия, то есть мнение Украины, без Украины это не должно быть", — отметила Гришина.
Также нардеп рассказала, что президент призывает Верховную Раду к более активной работе.
"Сейчас все включили политиков, и каждая фракция начинает играть свои политические игры, блокировать законы, которые нужны для того, чтобы страна работала", — сказала депутат.
Она добавила, что речь идет о необходимости поддержки ключевых сфер государства.
"Нам нужно поддержать военную систему, социальную систему, экономику, поэтому нам надо голосовать", — подчеркнула Гришина.
По ее словам, глава государства проводит встречи с фракциями, чтобы обсудить вопросы единства и работы парламента в условиях войны.
