Главная Политика Гришина: команда Зеленского сосредоточена на быстром справедливом мире

Дата публикации 26 мая 2026 16:32
Нардеп Юлия Гришина. Фото: кадр из видео

Команда президента Владимира Зеленского сосредоточена на скорейшем достижении справедливого мира для Украины, где будет учтена украинская позиция. Также Офис президента параллельно призывает парламентские фракции к более активной работе. В частности, во власти отмечают необходимость принятия решений в сферах обороны, бюджета, экономики и социальной политики.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец рассказала народный депутат Юлия Гришина после встречи с главой государства на "Саммите городов и регионов".

Гришина: Зеленский призывает фракции к единству на фоне работы над миром

"Вся команда, в принципе, сосредоточена над тем, чтобы в ближайшее время прийти к ситуации справедливого мира, где будут учтены те условия, то есть мнение Украины, без Украины это не должно быть", — отметила Гришина.

Также нардеп рассказала, что президент призывает Верховную Раду к более активной работе.

"Сейчас все включили политиков, и каждая фракция начинает играть свои политические игры, блокировать законы, которые нужны для того, чтобы страна работала", — сказала депутат.

Она добавила, что речь идет о необходимости поддержки ключевых сфер государства.

"Нам нужно поддержать военную систему, социальную систему, экономику, поэтому нам надо голосовать", — подчеркнула Гришина.

По ее словам, глава государства проводит встречи с фракциями, чтобы обсудить вопросы единства и работы парламента в условиях войны.

Как писали Новини.LIVE, 20 мая прошло семь лет с инаугурации президента Владимира Зеленского. После начала полномасштабной войны роль президента Украины существенно изменилась. Владимир Зеленский стал одним из главных международных символов украинского сопротивления.

Также Новини.LIVE сообщали, что в парламенте может стать меньше нардепов. Заявление о сложении депутатских полномочий написал Владимир Цабаль. Рада рассмотрит этот вопрос уже во второй раз.

Владимир Зеленский Верховная Рада перемирие
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Иванна Чайка
