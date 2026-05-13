Рада во второй раз рассмотрит прекращение полномочий нардепа Цабаля

Дата публикации 13 мая 2026 11:06
Нардеп Владимир Цабаль. Фото: Ярослав Железняк / Telegram

В Верховной Раде во второй раз зарегистрирован проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Владимира Цабаля. Во вторник, 12 мая, парламент провалил это голосование. Такое решение поддержали лишь 209 нардепов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

постанова
Проект постановления о прекращении полномочий Цабаля. Фото: скриншот

Цабаля в Раде может заменить политолог Давидюк

Цабаль хочет покинуть Раду по собственному желанию.

"Прекратить досрочно полномочия народного депутата Украины Цабаля Владимира Владимировича, избранного в общегосударственном многомандатном избирательном округе, политическая партия "Голос", в связи с личным заявлением о сложении им депутатских полномочий", — говорится в сообщении.

Заменить Цабаля в парламенте может политолог Николай Давидюк.

Как писали Новини.LIVE, недавно нардепы зарегистрировали в Раде предложение предоставить отпуска лицам, которые отбывали наказание и ушли на фронт. В частности, для женщин хотят предоставить отпуск в связи с беременностью и родами. Также бывшие заключенные смогут проходить лечение по месту жительства или службы по решению военно-врачебной комиссии.

Кроме того, в парламенте обсуждают снижение мобилизационного возраста. Вместо 25 лет хотят ввести 23. Для этого могут запретить выезд за границу для лиц мужского пола до 22 лет.

Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
