Гришина: команда Зеленського зосереджена на швидкому справедливому мирі

Нардепка Юлія Гришина. Фото: кадр із відео

Команда президента Володимира Зеленського зосереджена на якнайшвидшому досягненні справедливого миру для України, де буде врахована українська позиція. Також Офіс президента паралельно закликає парламентські фракції до активнішої роботи. Зокрема у владі наголошують на необхідності ухвалення рішень у сферах оборони, бюджету, економіки та соціальної політики.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець розповіла народна депутатка Юлія Гришина після зустрічі з главою держави на "Саміті міст та регіонів".

Гришина: Зеленський закликає фракції до єдності на тлі роботи над миром

"Вся команда, в принципі, зосереджена над тим, щоб найближчим часом прийти до ситуації справедливого миру, де будуть враховані ті умови, тобто думка України, без України це не повинно бути", — зазначила Гришина.

Також нардепка розповіла, що президент закликає Верховну Раду до більш активної роботи.

"Зараз всі включили політиків, і кожна фракція починає грати свої політичні ігри, блокувати закони, які потрібні для того, щоб країна працювала", — сказала депутатка.

Читайте також:

Вона додала, що йдеться про необхідність підтримки ключових сфер держави.

"Нам потрібно підтримати військову систему, соціальну систему, економіку, тому нам треба голосувати", — наголосила Гришина.

За її словами, глава держави проводить зустрічі з фракціями, щоб обговорити питання єдності та роботи парламенту в умовах війни.

Як писали Новини.LIVE, 20 травня минуло сім років від інавгурації президента Володимира Зеленського. Після початку повномасштабної війни роль президента України суттєво змінилася. Володимир Зеленський став одним із головних міжнародних символів українського спротиву.

Також Новини.LIVE повідомляли, що в парламенті може поменшати нардепів. Заяву про складання депутатських повноважень написав Володимир Цабаль. Рада розгляне це питання вже вдруге.