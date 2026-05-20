Семь лет президентства Зеленского: как проходила инаугурация 2019 года

В среду, 20 мая 2026 года, исполняется семь лет со дня инаугурации Владимира Зеленского — шестого президента Украины. Торжественная церемония вступления в должность состоялась в Верховной Раде 20 мая 2019 года. Это произошло через 20 дней после его победы на президентских выборах.

Что такое инаугурация

Инаугурация — это официальная церемония вступления новоизбранного президента в должность. Именно после принятия присяги глава государства официально получает все президентские полномочия.

В Украине инаугурация традиционно проходит в сессионном зале Верховной Рады. Во время церемонии президент приносит присягу украинскому народу, положив руку на Конституцию Украины и Пересопницкое Евангелие — один из самых ценных украинских исторических и духовных памятников.

Владимир Зеленский приносит присягу, положив руку на Пересопницкое Евангелие. Фото: Reuters

После принятия присяги председатель Конституционного Суда официально объявляет о вступлении президента в должность, а новоизбранный глава государства произносит инаугурационную речь.

Как Зеленский победил на выборах 2019 года

Президентские выборы 2019 года стали одними из самых резонансных в истории независимой Украины. Владимир Зеленский, который до этого был известен как актер, продюсер и руководитель студии "Квартал 95", впервые участвовал в президентских выборах и не имел политического опыта.

Во втором туре выборов Зеленский получил более 73% голосов избирателей, победив пятого президента Украины Петра Порошенко. Такой результат стал одним из самых высоких в истории украинских президентских выборов.

Его избирательная кампания строилась на обещаниях:

обновления власти;

борьбы с коррупцией;

перезагрузки политической системы;

завершения войны на Донбассе;

прихода "новых лиц" в политику.

Победу Зеленского многие восприняли как запрос общества на масштабные изменения в стране.

Как проходила инаугурация Зеленского

20 мая 2019 года Зеленский прибыл в Верховную Раду через площадь Конституции. Перед началом церемонии он здоровался с людьми, пожимал руки гражданам и делал селфи.

Во время торжественного заседания парламента Зеленский принес присягу украинскому народу и официально стал президентом Украины.

Его инаугурационная речь сразу привлекла внимание громкими политическими заявлениями. Зеленский призвал украинцев к единству, говорил о необходимости завершения войны и обращался к украинцам за рубежом с призывом возвращаться в Украину.

Одним из главных событий того дня стало объявление о роспуске Верховной Рады VIII созыва и назначении досрочных парламентских выборов. Это решение вызвало острые политические споры, однако позже Конституционный Суд признал указ законным. Также Зеленский призвал к кадровым изменениям во власти и заявил о необходимости перезагрузки государственных институтов.

Почему инаугурацию 2019 года называли символом новой эпохи

Инаугурацию Зеленского многие воспринимали как символ смены политической эпохи в Украине.

Атмосфера церемонии отличалась от предыдущих президентских вступлений в должность.

Зеленский активно контактировал с людьми, не избегал толпы и позиционировал себя как "президент простых украинцев". Это стало частью его политического образа и предвыборной кампании.

Семь лет президентства: от "нового лица" до военного времени

За семь лет президентства Украина прошла через несколько исторических кризисов и событий:

пандемию COVID-19 ;

; полномасштабное вторжение России в 2022 году;

России в 2022 году; введение военного положения ;

; масштабную международную поддержку Украины;

начало переговоров о вступлении в Европейский Союз.

После начала полномасштабной войны роль президента Украины существенно изменилась. Владимир Зеленский стал одним из главных международных символов украинского сопротивления.

Его деятельность была сосредоточена на международной дипломатии, получении военной помощи, поддержке украинской армии, вопросах безопасности и обороны государства и коммуникации с союзниками Украины.

Таким образом, за семь лет президентства путь Зеленского прошел от образа "нового политика" и символа общественного запроса на изменения — до руководства страной в условиях крупнейшей войны в современной истории Украины.

