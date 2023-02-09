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Глава Европарламента сделала заявление о предоставлении Украине самолетов: детали

9 февраля 2023 13:58
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
Глава Европарламента призвала страны ЕС заняться вопросом поставки Украине истребителей
Помощь Евросоюзу Украине должна быть соответствующая российской угрозе
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

Руководительница Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия. Угроза для Украины остается очень большой.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

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Мецола, выступая в Европарламенте перед Владимиром Зеленским, подчеркнула, что военная помощь Украине должна быть соответствующей российской угрозе.

А эта угроза сейчас, отметила глава ЕП, остается высокой.

"Сейчас страны-члены ЕС должны перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители и оружие дальнего действия", — уверена Роберта Мецола, заявив, что Украина не должна убеждать Европу в важности поставки таких видов оружия.

Ответственность для россии

Также глава Европарламента вспомнила о том, что все виновные в развязывании войны против Украины должны быть привлечены к ответственности.

"Хочу повторить обещание, данное мной, когда я приехала в прошлом году в Киев, мы с вами были, мы с вами есть и будем с вами", — добавила Роберта Мецола.

Напомним, вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Сегодня же, 9 февраля, Президент Украины прилетел во Францию, где в Париже встретился и провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

После этого лидеры трех европейских стран отправились в Брюссель, где сегодня проходит саммит Европейского Союза.

Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского парламента, где заявил, что Украина защищает в войне против российского агрессора общеевропейские ценности.

Фото: Facebook Европарламента

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