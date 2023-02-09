Глава Европарламента призвала страны ЕС заняться вопросом поставки Украине истребителей

Помощь Евросоюзу Украине должна быть соответствующая российской угрозе

Руководительница Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия. Угроза для Украины остается очень большой.

Об этом сообщает издание "Радио Свобода".

Оружие для Украины

Мецола, выступая в Европарламенте перед Владимиром Зеленским, подчеркнула, что военная помощь Украине должна быть соответствующей российской угрозе.

А эта угроза сейчас, отметила глава ЕП, остается высокой.

"Сейчас страны-члены ЕС должны перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители и оружие дальнего действия", — уверена Роберта Мецола, заявив, что Украина не должна убеждать Европу в важности поставки таких видов оружия.

Ответственность для россии

Также глава Европарламента вспомнила о том, что все виновные в развязывании войны против Украины должны быть привлечены к ответственности.

"Хочу повторить обещание, данное мной, когда я приехала в прошлом году в Киев, — мы с вами были, мы с вами есть и будем с вами", — добавила Роберта Мецола.

Напомним, вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.

Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.

Сегодня же, 9 февраля, Президент Украины прилетел во Францию, где в Париже встретился и провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.

После этого лидеры трех европейских стран отправились в Брюссель, где сегодня проходит саммит Европейского Союза.

Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского парламента, где заявил, что Украина защищает в войне против российского агрессора общеевропейские ценности.

Фото: Facebook Европарламента