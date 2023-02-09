Глава Европарламента призвала страны ЕС заняться вопросом поставки Украине истребителей

Глава Европарламента сделала заявление о предоставлении Украине самолетов: детали
Руководительница Европейского парламента Роберта Мецола заявила, что страны ЕС должны рассмотреть вопрос предоставления Украине истребителей и оружия дальнего действия. Угроза для Украины остается очень большой.
Об этом сообщает издание "Радио Свобода".
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Оружие для Украины
Мецола, выступая в Европарламенте перед Владимиром Зеленским, подчеркнула, что военная помощь Украине должна быть соответствующей российской угрозе.
А эта угроза сейчас, отметила глава ЕП, остается высокой.
"Сейчас страны-члены ЕС должны перейти к следующему шагу и рассмотреть возможности предоставить истребители и оружие дальнего действия", — уверена Роберта Мецола, заявив, что Украина не должна убеждать Европу в важности поставки таких видов оружия.
Ответственность для россии
Также глава Европарламента вспомнила о том, что все виновные в развязывании войны против Украины должны быть привлечены к ответственности.
"Хочу повторить обещание, данное мной, когда я приехала в прошлом году в Киев, — мы с вами были, мы с вами есть и будем с вами", — добавила Роберта Мецола.
Напомним, вчера, 8 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский находился с рабочим визитом в Великобритании. Глава государства поблагодарил британского народа и отдельно Риши Сунаку за усилия по укреплению обороноспособности Украины, за оказанную гуманитарную и финансовую помощь после начала полномасштабной агрессии, за поддержку украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за российской войны.
Также Зеленский встретился с королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III.
Сегодня же, 9 февраля, Президент Украины прилетел во Францию, где в Париже встретился и провел переговоры с президентом Франции Эмануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом.
После этого лидеры трех европейских стран отправились в Брюссель, где сегодня проходит саммит Европейского Союза.
Владимир Зеленский выступил на заседании Европейского парламента, где заявил, что Украина защищает в войне против российского агрессора общеевропейские ценности.
Фото: Facebook Европарламента