Зеленський прибув до столиці Франції

Президент України прибув до Парижа, де на нього чекали французький та німецький лідери

Президент України Володимир Зеленський після Великої Британії прилетів до Франції. Тут на нього чекають переговори із керівниками двох найсильніших країн Європейського союзу.

Про свої позиції на цих переговорах лідери Німеччини та Франції повідомили через свої офіційні канали у соцмережах.

Що сказав Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського.

Elle se bat pour la paix et porte les valeurs de notre Union européenne : l'Ukraine ne sera jamais seule.



Вона бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу: Україна ніколи не буде самотньою. pic.twitter.com/GfI2bkvaDU — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

"Вона (Україна. — Ред.) бореться за мир і несе цінності нашого Європейського союзу", — наголосив Макрон.

Французький президент запевнив, що Україна ніколи не залишиться самотньою.

Що сказав Шольц

Схожою є і риторика канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Україна героїчно — з мужністю, відвагою та наполегливістю — захищається від жорстокої російської агресії", — заявив Шольц.

Німецький лідер запевнив, що Німеччина і Франція будуть поруч з Україною доти, доки це буде потрібно.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Президент відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де українські захисники проходять навчання на танках Challenger. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, які були учасниками повномасштабної війни, ордени та медалі.

Фото: Офіс Президента