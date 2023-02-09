Зеленський виступає з промовою в Європарламенті: головні тези та відео

Президент бере участь у саміт ЄС

Президент Володимир Зеленський зараз перебуває із візитом у Брюсселі. Зараз він виступає з промовою в Європейському парламенті.

Ключові тези

Виступ Зеленський розпочав фразою "Слава Україні";

"Європа! Ми захищаємось від найбільшої антиєвропейської сили сучасного світу. Ми – українці – захищаємось на полі бою разом з вами", – заявив він;

За його Зеленським, загроза Європі сьогодні – "це диктатор із божевільними запасами радянської зброї та підживленням зброї від інших диктатур, зокрема, іранського режиму";

Гарантією заощадження загальноєвропейських цінностей, за словами Зеленського, може бути "тільки наша перемога".

Що відомо про саміт ЄС

Зеленський 9 лютого прибув у Брюссель, де зібралися на саміт лідери Європейської ради.

Європейська рада — найвищий політичний орган Євросоюзу, куди входять глави держав та урядів 27 країн — членів ЄС.

Дводенний саміт Євроради у Брюсселі проходить 9−10 лютого, його головними темами стануть війна Росії проти України та її останні події, підтримка України з боку ЄС, а також підсумки саміту ЄС — Україна, що відбувся 3 лютого у Києві.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну.

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Президент відвідав військових ЗСУ на британській базі Bovington Camp, де українські захисники проходять навчання на танках Challenger. Володимир Зеленський вручив військовослужбовцям, які були учасниками повномасштабної війни, ордени та медалі.