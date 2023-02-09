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Голова Європарламенту зробила заяву щодо надання Україні літаків: деталі

9 лютого 2023 13:58
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Голова Європарламенту закликала країни ЄС зайнятися питанням постачання Україні винищувачів
Допомога Євросоюзу Україні має бути відповідна російській загрозі
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Очільниця Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що країни ЄС мають розглянути питання надання Україні винищувачів і зброї дальньої дії. Загроза для України залишається дуже великою.

Про це повідомляє видання "Радіо Свобода".

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Мецола, виступаючи у Європарламенті перед Володимиром Зеленським, наголосила, що військова допомога Україні має бути відповідною російській загрозі.

А ця загроза зараз, зазначила очільниця ЄП, залишається високою.

"Зараз країни-члени ЄС мають перейти до наступного кроку й розглянути можливості надати винищувачі і зброю дальньої дії", — упевнена Роберта Мецола, заявивши, що Україна не повинна переконувати Європу у важливості постачання таких видів зброї.

Відповідальність для росії

Також очільниця Європарламенту згадала про те, що усі винні в розв’язанні війни проти України мають бути притягнені до відповідальності.

"Хочу повторити обіцянку, дану мною, коли я приїхала минулого року до Києва, ми з вами, ми є з вами і будемо з вами", — додала Роберта Мецола.

Нагадаємо, учора, 8 лютого, Президент України Володимир Зеленський перебував з робочим візитом у Великій Британії. Глава держави подякував британському народу та окремо Ріші Сунаку за зусилля зі зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено залишили свої будинки через російську війну. 

Також Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Чарльзом III.

Сьогодні ж, 9 лютого, Президент України прилетів до Франції, де у Парижі зустрівся і провів переговори із президентом Франції Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Після цього лідери трьох європейських країн відправилися до Бр.юсселя, де сьогодні відбувається саміт Європейського Союзу.

Володимир Зеленський виступив на засіданні Європейського парламенту, де заявив, що Україна захищає у війні проти російського агресора загальноєвропейські цінності.

Фото: Facebook Європарламенту

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