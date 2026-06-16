До 10 років в'язниці за екологічні злочини: ВР готує значні зміни до ККУ

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який суттєво оновлює підходи до кримінальної відповідальності за екологічні правопорушення та злочини у сфері управління відходами. Документ передбачає як розширення складу кримінальних правопорушень, так і підвищення санкцій за їх вчинення. Також пропонується запровадити окрему відповідальність за порушення правил поводження з відходами та уточнити критерії істотної шкоди й тяжких наслідків.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посилання на сайт парламенту.

Екологічні правопорушення прирівняють до тяжких злочинів

Ініціатива спрямована на реалізацію Закону "Про управління відходами" та гармонізацію українського законодавства з європейськими директивами у сфері екологічної безпеки. Серед них — директиви ЄС щодо відходів, промислових викидів та кримінально-правової охорони довкілля.

Законопроєкт передбачає диференційовану систему покарань залежно від тяжкості наслідків.

Порушення правил екологічної безпеки тягне за собою штраф від 17 000 до 51 000 грн або позбавлення волі на 3–5 років. Якщо спричинено тяжкі наслідки — позбавлення волі на 5–10 років.

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Невжиття заходів щодо ліквідації екологічного забруднення карається штрафом у розмірі 17 000–68 000 грн або позбавлення волі на 3–5 років. Повторне вчинення або дії зроблені групою осіб передбачають штраф 102 000–170 000 грн або 4–7 років ув’язнення. Якщо це потягнуло за собою тяжкі наслідки — 5–10 років позбавлення волі.

Псування та забруднення земель карається:

штрафом 17 000–68 000 грн або 3–5 років позбавлення волі;

за повторність, групу або істотну шкоду — штраф 102 000–170 000 грн або 4–7 років;

у разі тяжких наслідків — 5–10 років ув’язнення.

Забруднення атмосферного повітря:

штраф 51 000–85 000 грн або 3–5 років позбавлення волі;

повторність або істотна шкода — 102 000–170 000 грн або 4–7 років;

тяжкі наслідки, включно з масовими захворюваннями або загибеллю людей — 5–10 років ув’язнення.

Документ також передбачає введення нової статті 268¹ — "Порушення порядку управління відходами", за яке встановлюється штраф від 17 000 до 68 000 грн або позбавлення волі на 3–5 років, а за обтяжуючих обставин — до 7–10 років ув’язнення.

Окремо визначається, що істотною шкодою вважається збиток від 1700 тис. грн, а тяжкими наслідками — від 3400 тис. грн, масові захворювання, загибель людей або суттєве погіршення екологічної ситуації.

Законопроєкт також передбачає можливість застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо правопорушення вчинені їхніми представниками.

Як писали Новини.LIVE, в Раді зареєстровано ініціативу про звільнення від покарання військових, які самовільно залишили частину. Проте йдеться лише про мобілізованих осіб. Тих, хто служить по контракту змусять відбувати покарання.

Також парламенту пропонують запровадити жорсткі покарання для працівників ТЦК. Йдеться про випадки, коли людей незаконно позбавляють волі або насильницько викрадають. У такому випадку може загрожувати до 12 років в’язниці.