В Украине появится электронный кабинет для ВПЛ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба ОП

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который комплексно обновляет систему защиты прав внутренне перемещенных лиц. Документ станет новым базовым законодательным актом в этой сфере и заменит действующий закон "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц". Он вступит в силу через три месяца после официальной публикации.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст законопроекта.

В Украине обновили закон о внутренне перемещенных лицах

Речь идет о законопроекте №12301, который Верховная Рада приняла 1 июля. После вступления его в силу действующий Закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" №1706-VII утратит силу.

Новый закон закрепляет государственные гарантии поддержки ВПЛ на всех основных этапах — от адаптации и интеграции до возвращения в покинутое место проживания и реинтеграции.

Одной из ключевых нововведений является гарантия назначения и выплаты пенсий переселенцам на общих основаниях. Закон прямо запрещает устанавливать для ВПЛ дополнительные требования или процедуры, которые могли бы ограничивать их право на пенсионное обеспечение.

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Документ также предусматривает создание электронного кабинета внутренне перемещенного лица, с помощью которого можно будет оценивать потребности переселенцев, уровень их интеграции и эффективность государственной поддержки.

Кроме того, закон совершенствует механизмы обеспечения ВПЛ жильем. Для отдельных категорий переселенцев, определенных правительством, проживание в местах временного размещения не будет ограничиваться сроками во время военного или чрезвычайного положения, а также в течение шести месяцев после его окончания.

В то же время документ на законодательном уровне регулирует статус мест временного проживания переселенцев, в частности модульных городков, общежитий, гостиниц и других помещений, пригодных для проживания.

Также законом определены основные полномочия центрального органа исполнительной власти, который будет отвечать за формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав внутренне перемещенных лиц. Это должно обеспечить непрерывность государственной поддержки независимо от кадровых или структурных изменений в правительстве.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предлагающий запретить продажу возле учебных заведений шаурмы, фаст-фуда, сладких газированных напитков и других продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Инициатива также предусматривает установление минимального расстояния от школ, в пределах которого будет действовать такой запрет. Авторы документа объясняют, что изменения направлены на формирование здоровых пищевых привычек у детей.

Также в парламенте рассматривается инициатива, которая должна обязать операторов электронных коммуникаций восстанавливать поврежденные сети на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территориях. Документ также определяет порядок представления планов восстановления, полномочия регулятора и условия компенсации расходов операторов. Кроме того, владельцев инфраструктуры хотят обязать не препятствовать проведению аварийно-восстановительных работ.