На территории боевых действий восстановят сети: в Раду внесли законопроект

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, призванный урегулировать вопросы восстановления поврежденных сетей электронной связи на территориях боевых действий и в деоккупированных населенных пунктах. Документ предлагает установить для операторов связи обязанность восстанавливать предоставление услуг до минимального уровня доступности. А также определяет полномочия государства в области контроля, координации и компенсации расходов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Кабмин может компенсировать расходы на восстановление сетей

Документ предлагает дополнить Закон Украины "Об электронных коммуникациях" новой статьей, которая будет определять порядок восстановления поврежденных сетей в период военного положения. Согласно законопроекту, операторы, сети которых были повреждены в результате боевых действий, будут обязаны восстанавливать предоставление электронных коммуникационных услуг до минимального уровня доступности.

При этом такое требование будет действовать только при условии, что выполнение работ не представляет угрозы жизни или здоровью работников и имеется техническая возможность провести восстановление.

Кроме того, операторы должны будут в течение 30 календарных дней после выявления повреждения подать в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи (НКЭК), план восстановления сети или мотивированное объяснение, почему ее невозможно восстановить.

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В плане должны быть указаны характер повреждений, запланированные работы и ориентировочные сроки их выполнения.

Отдельные требования предлагается установить для операторов, которые по состоянию на 24 февраля 2022 года обеспечивали связью более 50% домохозяйств определенного населенного пункта. Они должны будут поддерживать или восстановить возможность предоставления услуг не менее чем 50% населения, фактически проживающего в этом населенном пункте, если этому не препятствуют разрушения инфраструктуры, отсутствие доступа или форс-мажорные обстоятельства.

Также законопроектом предусмотрено, что владельцы или пользователи объектов инфраструктуры на территориях активных боевых действий, возможных боевых действий и деоккупированных территориях не будут иметь права безосновательно препятствовать операторам в проведении аварийно-восстановительных работ.

В то же время Кабинет Министров получит полномочия определять порядок восстановления и замены технических средств электронных коммуникаций, а также механизм компенсации документально подтвержденных расходов, связанных с восстановлением сетей, поврежденных или разрушенных в результате российской агрессии.

Кроме того, НКЭК сможет устанавливать минимальные показатели доступности услуг электронных коммуникаций для территорий, пострадавших от войны, вести учет поврежденных сетей и контролировать процесс их восстановления. В случае необходимости регулятор также будет иметь право принимать решения о временном совместном использовании отдельных элементов сетей и инфраструктуры, чтобы обеспечить бесперебойное предоставление услуг связи.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается установить административное наказание за популяризацию и распространение опасных интернет-челленджей среди детей. Инициатива предусматривает наложение штрафов или назначение общественных работ за вовлечение школьников в деструктивные онлайн-активности. Также ответственность хотят возложить на родителей несовершеннолетних нарушителей и руководителей учебных заведений, если они будут скрывать подобные случаи.

Кроме того, на рассмотрении парламента находится еще один законопроект, предлагающий масштабно пересмотреть языковое законодательство Украины. Документ предусматривает внесение изменений в 22 действующих закона, увеличение максимальных штрафов за нарушение языковых требований до 25,5 тыс. грн, расширение перечня должностей, для которых владение и использование украинского языка является обязательным, а также введение новых правил для бизнеса, образовательной и культурной сфер, органов государственной власти и местного самоуправления. Отдельные положения законопроекта касаются использования государственного языка при оказании услуг и в публичном пространстве.