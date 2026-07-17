В Раде предлагают обновить законодательство о языке

Нардепы в зале парламента. Фото: прессслужба Рады

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предусматривающий масштабное обновление языкового законодательства. Документ предлагает внести изменения в 22 закона, расширить перечень лиц, обязанных использовать украинский язык во время работы, а также существенно увеличить штрафы за нарушение языковых норм. Кроме того, инициатива вводит новые требования для бизнеса, образования, культуры и органов власти.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

В Раде предлагают обновить языковое законодательство

В Верховную Раду внесли законопроект, цель которого — усилить защиту украинского языка как государственного. Авторы документа предлагают комплексные изменения в действующее законодательство, устранение пробелов в языковых нормах и их гармонизацию с Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект призван усовершенствовать механизмы реализации права граждан на получение информации и услуг на украинском языке, а также адаптировать отдельные положения к современным условиям.

Одной из ключевых нововведений является ужесточение административной ответственности за нарушение языкового законодательства. Предлагается установить штрафы в размере от 6 800 до 17 000 гривен. За повторное нарушение в течение года сумма санкций может вырасти до 20 400–25 500 гривен. При этом за первое нарушение уполномоченный по защите государственного языка сможет ограничиться предупреждением.

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Кто обязан использовать украинский язык

Документ также расширяет перечень должностей и профессий, представители которых должны владеть государственным языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей.

В частности, новые требования предлагается распространить на:

народных депутатов;

руководителей государственных научных учреждений;

руководителей государственных учреждений культуры;

частных исполнителей;

арбитражных управляющих;

аудиторов и другие категории.

Какие изменения ждут бизнес

Законопроект предусматривает ряд новых правил относительно использования украинского языка в сфере услуг и публичном пространстве.

В частности, официальные документы органов власти, государственных и коммунальных предприятий должны соответствовать нормам государственного языка. Право работников пользоваться украинским языком предлагается гарантировать уже на этапе трудоустройства.

Кроме того, продавцы компьютерных программ должны будут заранее уведомлять покупателей, если программное обеспечение не имеет украиноязычного интерфейса.

Также предлагается установить, что на вывесках, информационных табличках и других надписях, предназначенных для всеобщего ознакомления, текст на других языках не может превышать по объему текст на украинском языке.

Новые правила для сферы образования и культуры

Отдельный блок изменений касается сферы образования и культуры. Документ предлагает ввести отдельные языковые требования для учреждений оздоровления и отдыха детей. Также планируется запретить использование государственного языка страны-агрессора во время образовательного процесса в учреждениях внешкольного образования.

Кроме того, законопроект предусматривает запрет на публичное исполнение, показ или демонстрацию произведений, фонограмм, видеограмм и музыкальных клипов, исполненных на государственном языке государства-агрессора.

В то же время частным школам предлагается предоставить право самостоятельно определять язык обучения, за исключением официального языка государства, которое Верховная Рада признала агрессором или оккупантом.

Полномочия общин могут быть расширены

Законодательная инициатива также предлагает предоставить органам местного самоуправления дополнительные полномочия по развитию и популяризации украинского языка на соответствующей территории.

В то же время местные государственные администрации должны содействовать развитию языков коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за распространение и популяризацию опасных интернет-челленджей среди школьников. Документ предусматривает штрафы или общественные работы для нарушителей, а также наказание для родителей несовершеннолетних и руководителей учебных заведений, которые будут скрывать такие случаи. Авторы инициативы поясняют, что законопроект призван защитить детей от деструктивных онлайн-трендов, которые могут представлять угрозу их жизни и здоровью.

Также Новини.LIVE сообщали, что Рада поддержала в первом чтении законопроект о декриминализации отдельных действий с порнографическими материалами с участием совершеннолетних лиц. Документ предлагает отменить уголовную ответственность за изготовление, хранение и другие действия с таким контентом между взрослыми, при этом существенно ужесточив наказание за преступления, связанные с детской порнографией и сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних. Законопроект ещё должен пройти второе чтение.