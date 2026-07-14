Военное положение в Украине продлили до 31 октября 2026 года

Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 14 июля, Верховная Рада уже в 20-й раз продлила действие военного положения в Украине ещё на 90 дней. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2026 года. Соответствующее решение приняли 313 народных депутатов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

Голосование за продление военного положения. Фото: кадр из видео

Военное положение в Украине продлили до 31 октября

"Утвердить указ президента от 13 июля 2026 года № 596/2026 "О продлении срока действия военного положения", — говорится в документе.

Законопроект на сайте Рады. Фото: скриншот

Решение было принято на основании законопроекта, внесенного президентом Владимиром Зеленским после решения Совета национальной безопасности и обороны.

Как писали Новини.LIVE, сегодня парламент рассмотрит отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Следствием этого станет отставка всего правительства. Профильный комитет рекомендовал народным депутатам поддержать такое решение.

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Также в Раде зарегистрирована инициатива о исполнении еще одного гимна в Украине. Речь идет о духовном гимне. В качестве него предлагается выбрать песню "Боже великий, єдиний".