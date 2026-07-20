В Раде зарегистрировали законопроект о запрете продажи шаурмы и фаст-фуда возле школ

Депутаты в зале Рады. Фото: пресс-служба парламента

В Верховную Раду внесены два объединенных законопроекта № 15428 и № 15429. В них предлагается ограничить продажу продуктов питания с несбалансированным содержанием питательных веществ вблизи учебных заведений в радиусе 400 метров. А также установить административную ответственность за нарушение этих требований.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт парламента.

Законопроекты на сайте Рады. Фото: скриншот

Где запретят продавать фастфуд и шаурму

Текст документа отсутствует на сайте Рады, однако "Судебно-юридическая газета" уже опубликовала первый анонс.

Депутаты хотят создать вокруг учебных заведений так называемый "безопасный пищевой периметр" в радиусе 400 метров.

Авторы инициативы объясняют необходимость таких изменений стремительным ухудшением показателей здоровья детского населения в Украине, в частности ростом числа случаев алиментарного ожирения, сердечно-сосудистых патологий и сахарного диабета II типа среди школьников.

Читайте также:

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ключевым фактором этого является чрезмерное потребление продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, натрия и насыщенных жиров, которые активно рекламируются и продаются в непосредственной близости от школ.

Законопроект № 15428 предлагает дополнить Закон "Основы законодательства Украины об охране здоровья" новой статьей 62-1, которая будет определять критерии пищевых продуктов с несбалансированным содержанием питательных веществ.

В частности, предлагается установить предельные показатели содержания:

сахара;

соли;

насыщенных жиров;

трансжиров.

Документ предусматривает, что ограничения будут действовать в пределах 400 метров от земельных участков учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного и профессионального образования.

В то же время правила не будут распространяться на высшие учебные заведения. Авторы объясняют это тем, что студенты являются совершеннолетними лицами с 18 лет. С точки зрения права, они обладают полной гражданской дееспособностью, и государство не может ограничивать их осознанный выбор еды или напитков.

Депутаты предлагают ввести новые штрафы

Связанный с ним законопроект № 15429 предлагает внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и установить ответственность за продажу таких продуктов вблизи учебных заведений.

Предлагается ввести новую статью 42-5. Она будет предусматривать:

штраф от 8 500 до 17 000 грн — за первое нарушение;

штраф от 25 500 до 51 000 грн — за повторное нарушение в течение года.

Кроме того, предусматривается обязательная конфискация партии товара и выручки, полученной от его реализации.

Как писали Новини.LIVE, в парламенте зарегистрирован законопроект, предлагающий ввести административную ответственность за распространение и популяризацию опасных интернет-челленджей среди школьников. За вовлечение детей в деструктивные онлайн-тренды предлагается налагать штрафы или назначать общественные работы. А также наказывать родителей несовершеннолетних нарушителей и руководителей учебных заведений, которые будут скрывать такие случаи.

Кроме того, в Раде находится законопроект, предусматривающий комплексное обновление языкового законодательства и внесение изменений в 22 закона. Документ предлагает повысить штрафы за нарушение языковых норм до 25,5 тыс. грн, расширить перечень должностей, для которых использование украинского языка является обязательным, а также ввести новые требования для бизнеса, образования, культуры и органов власти. Кроме того, инициатива содержит новые правила использования государственного языка в публичном пространстве и сфере услуг.