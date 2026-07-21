В Україні з’явиться електронний кабінет для ВПО

Президент України Володимир Зеленський. Фото: пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який комплексно оновлює систему захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Документ стане новим базовим законодавчим актом у цій сфері та замінить чинний закон "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб". Він набере чинності через три місяці після офіційного опублікування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на карту законопроєкту.

В Україні оновили закон про внутрішньо переміщених осіб

Йдеться про законопроєкт №12301, який Верховна Рада ухвалила 1 липня. Після набрання ним чинності чинний Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" №1706-VII втратить чинність.

Новий закон закріплює державні гарантії підтримки ВПО на всіх основних етапах — від адаптації та інтеграції до повернення до покинутого місця проживання і реінтеграції.

Однією з ключових новацій є гарантія призначення та виплати пенсій для переселенців на загальних підставах. Закон прямо забороняє встановлювати для ВПО додаткові вимоги чи процедури, які могли б обмежувати їхнє право на пенсійне забезпечення.

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Документ також передбачає створення електронного кабінету внутрішньо переміщеної особи, через який можна буде оцінювати потреби переселенців, рівень їхньої інтеграції та ефективність державної підтримки.

Крім того, закон удосконалює механізми забезпечення ВПО житлом. Для окремих категорій переселенців, визначених урядом, проживання у місцях тимчасового розміщення не обмежуватиметься строками під час воєнного або надзвичайного стану, а також протягом шести місяців після його завершення.

Водночас документ на законодавчому рівні врегульовує статус місць тимчасового проживання переселенців, зокрема модульних містечок, гуртожитків, готелів та інших приміщень, придатних для проживання.

Також законом визначено основні повноваження центрального органу виконавчої влади, який відповідатиме за формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав внутрішньо переміщених осіб. Це має забезпечити безперервність державної підтримки незалежно від кадрових чи структурних змін в уряді.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує заборонити продаж біля закладів освіти шаурми, фастфуду, солодких газованих напоїв та інших продуктів із високим вмістом цукру, солі й жирів. Ініціатива також передбачає встановлення мінімальної відстані від шкіл, у межах якої діятиме така заборона. Автори документа пояснюють, що зміни спрямовані на формування здорових харчових звичок у дітей.

Також у парламенті є ініціатива, яка має зобов'язати операторів електронних комунікацій відновлювати пошкоджені мережі на територіях активних бойових дій, можливих бойових дій і деокупованих територіях. Документ також визначає порядок подання планів відновлення, повноваження регулятора та умови компенсації витрат операторів. Крім того, власників інфраструктури хочуть зобов'язати не перешкоджати проведенню аварійно-відновлювальних робіт.