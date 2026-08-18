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Главная Политика Депутат: Рада может назначить руководителей МИД и Минобороны завтра

Депутат: Рада может назначить руководителей МИД и Минобороны завтра

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Дата публикации 18 августа 2026 12:53
Рада может назначить Сибигу главой МИД, а Хмару — главой Минобороны уже 19 августа
Депутаты в парламенте. Фото: пресс-служба Рады

В ходе пленарного заседания в среду, 19 августа, Верховная Рада рассмотрит вопрос о назначении новых министров. Речь идет о главах Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Эти должности до сих пор остаются вакантными в правительстве Сергея Корецкого, назначенного 16 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

железняк
Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Предложение о назначении Сибиги и Хмары будет внесено в Раду 18 августа

Сегодня, по словам Железняка, состоится встреча с фракциями по поводу этих назначений. Главой МИД планируют назначить Андрея Сибигу, а главой Минобороны — Евгения Хмару.

"На Согласительной раде только что объявили, что сегодня у кандидатов состоится встреча с фракциями, а завтра — голосование по Минобороны и МИД. Предложения, как я и писал, по Хмаре и Сибиге внесут сегодня", — говорится в сообщении.

Также, по данным Железняка, Хмара возглавит министерство уже не в статусе военного.

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Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. В состав правительства вошли, в частности, Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Иван Выговский. Должности министров обороны и иностранных дел остались вакантными.

Сегодня, 18 августа, парламент возобновил пленарную работу после длительного перерыва и приступил к рассмотрению запланированных вопросов. В повестке дня — девять законопроектов, в частности документы, касающиеся государственной политики и социальной сферы. Кадровых назначений на этом заседании не запланировано.

Верховная Рада Ярослав Железняк Андрей Сибига парламент Евгений Хмара
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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