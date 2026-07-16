Рада обрала новий склад Кабінету міністрів

Новий склад уряду в парламенті. Фото: кадр із відео

У четвер, 16 липня, Верховна Рада обрала новий Кабінет міністрів. Вакантними поки залишаються посади очільника Міністерства закордонних справ та Міноборони. "За" проголосували 264 нардепи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.

В українському уряді нові міністри

Таким чином парламент призначив:

Шмигаля Дениса Анатолійовича на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра енергетики України;

на посаду Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра енергетики України; Бережну Тетяну Василівну на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України — Міністра культури України;

на посаду Віце-прем’єр-міністра України з гуманітарної політики України — Міністра культури України; Ченцова Всеволода Валерійовича на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України;

на посаду Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України; Безгіна Віталія Юрійовича на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України;

на посаду Міністра у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України; Бідного Матвія Вікторовича на посаду Міністра молоді та спорту України;

на посаду Міністра молоді та спорту України; Бутенка Андрія Петровича на посаду Міністра освіти і науки України;

на посаду Міністра освіти і науки України; Вигівського Івана Михайловича на посаду Міністра внутрішніх справ України;

на посаду Міністра внутрішніх справ України; Висоцького Тараса Миколайовича на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України;

на посаду Міністра аграрної політики та продовольства України; Калашника Миколи Володимировича на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України;

на посаду Міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України; Кіма Віталія Олександровича на посаду Міністра у справах ветеранів України

на посаду Міністра у справах ветеранів України Кравченка Олександра Сергійовича на посаду Міністра економіки та довкілля України;

на посаду Міністра економіки та довкілля України; Ляшка Віктора Кириловича на посаду Міністра охорони здоров’я України;

на посаду Міністра охорони здоров’я України; Марченка Сергія Михайловича на посаду Міністра фінансів України;

на посаду Міністра фінансів України; Маслова Дениса Вячеславовича на посаду Міністра юстиції України;

на посаду Міністра юстиції України; Улютіна Дениса Валерійовича на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України;

на посаду Міністра соціальної політики, сім’ї та єдності України; Ферчук Оксану Віталіївну на посаду Міністра цифрової трансформації України.

Новий склад українського уряду. Фото: Новини.LIVE

Додамо, що кандидатури на посади глав МЗС та Міноборони голосують окремо, оскільки їх подає не прем’єр-міністр, а президент.

Водночас Віталій Безгін та Денис Маслов склали депутатські мандати, оскільки вони входили до складу парламенту.

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