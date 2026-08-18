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Главная Политика Рада вернулась после долгого перерыва: повестка дня на сегодня

Рада вернулась после долгого перерыва: повестка дня на сегодня

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 11:46
Повестка дня Верховной Рады на 18 августа
Депутаты в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Во вторник, 18 августа, Верховная Рада возобновила работу в сессионном зале после длительного перерыва. Последнее пленарное заседание состоялось 16 июля. В тот день народные депутаты избрали нового премьер-министра и новый состав правительства. До сих пор вакантными остаются должности руководителей Министерства иностранных дел и Минобороны.

Новини.LIVE со ссылкой на источник в парламенте сообщают, какие вопросы депутаты рассмотрят сегодня.

Повестка дня Рады на 18 августа

Предварительно в повестке дня девять вопросов. Среди них — проект нового Таможенного кодекса.

Также Рада рассмотрит:

Читайте также:
  • проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям;
  • проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины о процедурах банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства
  • проект закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной помощи субъектам хозяйствования" относительно восстановления действия его отдельных норм, особенностей их применения во время действия правового режима военного положения и совершенствования мониторинга государственной помощи субъектам хозяйствования;
  • проект Закона об акционерном обществе "Восточный горно-обогатительный комбинат";
  • проект закона о внесении изменения в раздел VI "Заключительные и переходные положения" Бюджетного кодекса Украины относительно зачисления платы за оформление и выдачу документов в сфере государственного экспортного контроля в специальный фонд государственного бюджета;
  • проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права военнослужащих, ветеранов и военнопленных, освобожденных из плена, на надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию, протезирование;
  • проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" относительно формирования комплексной государственной поддержки и повышения социальных гарантий для семей с лицами с инвалидностью;
  • проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовного процессуального кодекса Украины и Закона Украины "О предотвращении коррупции" в связи с присоединением Украины к Конвенции о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц в международных деловых операциях.

Как писали Новини.LIVE, Верховная Рада на этой неделе, вероятно, не будет рассматривать новые кадровые назначения, в частности кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел. Председатель профильного комитета Елена Шуляк отметила, что по состоянию на утро соответствующих представлений президента в парламент еще не поступало. По ее словам, кадровые вопросы могут появиться в повестке дня после поступления официальных кандидатур.

Также народный депутат Ярослав Железняк в эфире День.LIVE заявлял, что Украина должна обновить Таможенный кодекс, чтобы привести законодательство в соответствие с нормами Европейского Союза в преддверии предстоящего вступления в ЕС. Он отметил, что документ еще не является окончательным и ко второму чтению его планируют существенно доработать, в частности, могут убрать отдельные преждевременные положения, касающиеся оперативно-розыскной деятельности таможни.

Верховная Рада инвалидность таможня законопроект парламент
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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