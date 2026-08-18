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Главная Политика На этой неделе в Раде не будет кадровых назначений: Шуляк объяснила

На этой неделе в Раде не будет кадровых назначений: Шуляк объяснила

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 10:57
Назначение министров обороны и иностранных дел: Шуляк заявила, что президент до сих пор не представил кандидатуры
Депутат Верховной Рады Елена Шуляк. Фото: Елена Шуляк/Facebook

Кандидатуры на должности министров обороны и иностранных дел Украины по состоянию на утро 18 августа еще не внесены в Верховную Раду. Решение об этих назначениях находится в компетенции президента, после чего парламент должен одобрить или отклонить предложенные кандидатуры. Между тем Верховная Рада на этой неделе будет работать по ранее утвержденному плану без кадровых назначений.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила председатель профильного комитета Верховной Рады Елена Шуляк.

Зеленский до сих пор не внес в Раду кандидатуры на должности министра обороны и министра иностранных дел

"Кандидатуры министра обороны и главы Министерства иностранных дел — это компетенция и сфера ответственности президента Украины. Эти кандидатуры вносит президент, а уже потом парламент либо поддерживает, либо не поддерживает", — отметила Шуляк.

По её словам, по состоянию на утро 18 августа официальных представлений в парламент ещё нет.

"По состоянию на сегодняшнее утро кандидатуры не внесены. Поэтому мы работаем по тому плану, который утверждали еще месяц назад", — сказала депутат.

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Шуляк также сообщила, что на этой пленарной неделе в Верховной Раде запланировано рассмотрение девяти законопроектов. В то же время программы действий нового правительства в повестке дня пока нет.

По словам председателя комитета, документ не могут вынести на рассмотрение сессионного зала сразу после его утверждения Кабинетом министров. Сначала программу должны проработать парламентские комитеты и депутаты.

"Сейчас она поступает в Верховную Раду. Начнется ее рассмотрение в комитетах, обсуждение среди депутатского корпуса", — пояснила Шуляк.

Она добавила, что программа действий правительства может попасть непосредственно в сессионный зал в сентябре после прохождения необходимых процедур в парламенте.

Как писали Новини.LIVE, 16 июля Верховная Рада утвердила новый состав Кабинета министров во главе с премьер-министром Сергеем Корецким. За постановление проголосовали 264 народных депутата, а в состав правительства вошли, в частности, Денис Шмыгаль, Татьяна Бережная, Виктор Ляшко, Сергей Марченко и Иван Выговский. Должности министров обороны и иностранных дел на тот момент оставались вакантными.

Также Новини.LIVE ранее сообщали, что Верховная Рада может рассмотреть назначение новых руководителей министерств уже на этой неделе — вероятно, в среду или четверг. Народный депутат Сергей Евтушок отметил, что окончательные кандидатуры станут известны после поступления соответствующих представлений от президента. По его словам, пока рано называть конкретные фамилии или прогнозировать результаты голосования.

Владимир Зеленский Верховная Рада Минобороны МИД Елена Шуляк
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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