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Головна Політика Нардеп: Рада може призначити очільників МЗС та Міноборони завтра

Нардеп: Рада може призначити очільників МЗС та Міноборони завтра

Ua ru
Дата публікації: 18 серпня 2026 12:53
Рада може призначити Сибігу очільником МЗС, а Хмару главою Міноборони вже 19 серпня
Нардепи в парламенті. Фото: пресслужба Ради

Під час пленарного засідання у середу, 19 серпня, Верховна Рада розгляне призначення нових міністрів. Йдеться про очільників Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони. Ці посади досі залишаються вакантними в уряді Сергій Корецького, якого призначили 16 липня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Допис Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Подання про призначення Сибіги та Хмари до Ради внесуть 18 серпня

Сьогодні, за словами Железняка, відбудеться зустріч з фракціями щодо цих призначень. Очільником МЗС планують призначити Андрій Сибігу, а главою Міноборони Євгена Хмару.

"На Погоджувальній тільки що оголосили що сьогодні у кандидатів буде зустріч з фракціями, а завтра голосування за Міноборони та МЗС. Подання, як і писав на Хмару та Сибігу внесуть сьогодні", — йдеться в повідомленні.

Також за даними Железняка, Хмара очолить міністерство вже не в статусі військового.

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Як писали Новини.LIVE, Верховна Рада 16 липня затвердила новий склад Кабінету міністрів на чолі з прем’єр-міністром Сергієм Корецьким. До уряду увійшли, зокрема, Денис Шмигаль, Тетяна Бережна, Віктор Ляшко, Сергій Марченко та Іван Вигівський. Посади міністрів оборони та закордонних справ залишилися вакантними.

Сьогодні, 18 серпня, парламент відновив пленарну роботу після тривалої перерви та розпочала розгляд запланованих питань. У порядку денному — дев’ять законопроєктів, зокрема документи щодо державної політики та соціальної сфери. Кадрових призначень на цьому засіданні не заплановано.

Верховна Рада Ярослав Железняк Андрій Сибіга парламент Євгеній Хмара
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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