Рада избрала новый состав Кабинета министров

Парламент избрал новое правительство: кто теперь возглавляет министерства
В четверг, 16 июля, Верховная Рада избрала новый Кабинет министров. Пока что вакантными остаются должности главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны. «За» проголосовали 264 народных депутата.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.
В украинском правительстве новые министры
Таким образом, парламент назначил:
- Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
- Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины;
- Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
- Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
- Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
- Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
- Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
- Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
- Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
- Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
- Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
- Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
- Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
- Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
- Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
- Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.
Добавим, что кандидатуры на должности глав МИД и Минобороны голосуются отдельно, поскольку их выдвигает не премьер-министр, а президент.
В то же время Виталий Безгин и Денис Маслов сложили депутатские мандаты, поскольку они входили в состав парламента.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.
Также Новини.LIVE писали, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев объявил о намерении сложить депутатский мандат. Он объяснил своё решение несогласием с отдельными решениями парламента, однако Верховная Рада ещё не рассматривала вопрос о досрочном прекращении его полномочий.