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Главная Политика Парламент избрал новое правительство: кто теперь возглавляет министерства

Парламент избрал новое правительство: кто теперь возглавляет министерства

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2026 16:02
Рада избрала новый состав Кабинета министров
Новый состав правительства в парламенте. Фото: кадр из видео

В четверг, 16 июля, Верховная Рада избрала новый Кабинет министров. Пока что вакантными остаются должности главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны. «За» проголосовали 264 народных депутата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

В украинском правительстве новые министры

Таким образом, парламент назначил:

  • Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;
  • Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины;
  • Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;
  • Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;
  • Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;
  • Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;
  • Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;
  • Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;
  • Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;
  • Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;
  • Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;
  • Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;
  • Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;
  • Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;
  • Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;
  • Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.
рада
Новый состав украинского правительства. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что кандидатуры на должности глав МИД и Минобороны голосуются отдельно, поскольку их выдвигает не премьер-министр, а президент.

В то же время Виталий Безгин и Денис Маслов сложили депутатские мандаты, поскольку они входили в состав парламента.

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Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада назначила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины. Его кандидатуру поддержали 289 народных депутатов.

Также Новини.LIVE писали, что народный депутат от фракции "Слуга народа" Никита Потураев объявил о намерении сложить депутатский мандат. Он объяснил своё решение несогласием с отдельными решениями парламента, однако Верховная Рада ещё не рассматривала вопрос о досрочном прекращении его полномочий.

Кабинет министров Верховная Рада министр
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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