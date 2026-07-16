Рада избрала новый состав Кабинета министров

Новый состав правительства в парламенте. Фото: кадр из видео

В четверг, 16 июля, Верховная Рада избрала новый Кабинет министров. Пока что вакантными остаются должности главы Министерства иностранных дел и Министерства обороны. «За» проголосовали 264 народных депутата.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заседание парламента.

В украинском правительстве новые министры

Таким образом, парламент назначил:

Дениса Анатольевича Шмыгаля на должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины;

должность первого вице-премьер-министра Украины — министра энергетики Украины; Бережную Татьяну Васильевну на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины;

на должность вице-премьер-министра Украины по вопросам гуманитарной политики — министра культуры Украины; Ченцова Всеволода Валерьевича на должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины;

должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины; Безгина Виталия Юрьевича на должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины;

должность министра по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины; Бидного Матвея Викторовича на должность министра молодежи и спорта Украины;

должность министра молодежи и спорта Украины; Бутенко Андрея Петровича на должность министра образования и науки Украины;

на должность министра образования и науки Украины; Виговского Ивана Михайловича на должность министра внутренних дел Украины;

на должность министра внутренних дел Украины; Высоцкого Тараса Николаевича на должность министра аграрной политики и продовольствия Украины;

должность министра аграрной политики и продовольствия Украины; Калашника Николая Владимировича на должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины;

должность министра по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины; Кима Виталия Александровича на должность министра по делам ветеранов Украины;

на должность министра по делам ветеранов Украины; Кравченко Александра Сергеевича на должность министра экономики и окружающей среды Украины;

на должность министра экономики и окружающей среды Украины; Ляшко Виктора Кирилловича на должность министра здравоохранения Украины;

должность министра здравоохранения Украины; Марченко Сергея Михайловича на должность министра финансов Украины;

на должность министра финансов Украины; Маслова Дениса Вячеславовича на должность министра юстиции Украины;

на должность министра юстиции Украины; Улютина Дениса Валерьевича на должность министра социальной политики, семьи и единства Украины;

должность министра социальной политики, семьи и единства Украины; Ферчук Оксану Витальевну на должность министра цифровой трансформации Украины.

Новый состав украинского правительства. Фото: Новини.LIVE

Добавим, что кандидатуры на должности глав МИД и Минобороны голосуются отдельно, поскольку их выдвигает не премьер-министр, а президент.

В то же время Виталий Безгин и Денис Маслов сложили депутатские мандаты, поскольку они входили в состав парламента.

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