Больше ПВО для Украины: Зеленский проведет переговоры в США

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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Зеленский отметил, что сегодня важны переговоры в Вашингтоне и ПВО для Украины среди топовых вопросов.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все", — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил спасателей, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой", — подчеркнул Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Разговор лидеров проходил на полях саммита ООН.

Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Добавим, что Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией.