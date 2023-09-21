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Больше ПВО для Украины: Зеленский проведет переговоры в США

21 сентября 2023 14:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Больше ПВО для Украины: Зеленский проведет переговоры в США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 21 сентября, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон (США). Он анонсировал, что проведет важные переговоры по ПВО для Украины.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в своих соцсетях.

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Зеленский отметил, что сегодня важны переговоры в Вашингтоне и ПВО для Украины среди топовых вопросов.

"Этой ночью российские террористы нанесли очередной массированный удар. В частности, по инфраструктуре. Большинство ракет сбито. Но только большинство. Не все", — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил спасателей, которые мгновенно приступили к ликвидации последствий попаданий и каждой стране, которая уже предоставила Украине противоракетные системы.

"Больше ПВО. Больше санкций. Больше поддержки для украинских воинов на передовой", — подчеркнул Президент.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Бразилии Лулой да Силвой. Разговор лидеров проходил на полях саммита ООН.

Также мы сообщали, что Зеленский провел встречу с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам президента, обсудили дальнейшую военную поддержку нашей страны.

Добавим, что Зеленский провел переговоры с европейскими партнерами по торговле украинской агропродукцией.

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