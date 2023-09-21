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Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом: деталі

21 вересня 2023 01:35
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Зеленський зустрівся з Олафом Шольцом: деталі
Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: president.gov.ua
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами президента, обговорили подальшу військову підтримку нашої країни.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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За словами Президента України, під час зустрічі з Олафом Шольцом обговорили ситуації на передовій та першочергові потреби українських захисників. Також приділили увагу й підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка запланована на наступний рік у Берліні.

Зустріч Володимира Зеленського та Олафа Шольца
Зустріч Володимира Зеленського та Олафа Шольца. Фото: president.gov.ua

"Дякую за вагому довготривалу підтримку, зокрема військову допомогу та посилення нашої протиповітряної оборони. Подальше її зміцнення особливо важливе для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та забезпечення функціонування "зернового коридору", — зазначив Зеленський.

Допомога Україні від Німеччини

Нагадаємо, що Німеччина перший раз передала нашій країні нові боєприпаси для зенітних самохідних установок Gepard. Відомо, що будівництво лінії для виробництва боєприпасів з успіхом завершили "в амбітні терміни".

Також ми писали, що одним із важливих досягнень Одеського регіонального офісу міжнародного співробітництва є укладення угоди про співробітництво з німецьким містом Бремен. Громадськість та уряд цього міста виділили транш в розмірі 718 тисяч євро для відновлення зруйнованих будівель закладів освіти в Одесі. 

Цей офіс, створений в червні 2023 року, має на меті зміцнення комунікації та координації з регіонами-партнерами, містами-побратимами та міжнародними донорськими організаціями. 

Додамо, що Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги для України. Це відбулося напередодні засідання "Рамштайн".

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