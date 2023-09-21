Зеленський провів переговори з лідерами ЄС: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський на переговорах з європейськими партнерами. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з європейськими партнерами стосовно торгівлі українською агропродукцією.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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Зазначається, що Президент переговорив з Президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Румунії Клаусом Йоханнісом і віцепремʼєр-міністеркою, міністеркою закордонних справ Болгарії Марією Габріель. Обговорили "збереження принципу єдиного ринку та доступу української аграрної продукції на ринок ЄС".

"Ми створили спільну координаційну платформу, яка дає нам змогу підтримувати активний діалог і знаходити відповіді на всі проблемні питання у сфері агропродукції", — йдеться в повідомленні.

Зеленський заявив, що повідомив співрозмовників про наступні кроки України і потребу у взаємній координації.

"Україна – майбутній член ЄС, і ми маємо спільно працювати над постійною лібералізацією торгівлі та недопущенням будь-яких односторонніх обмежень", — наголосив він.

Президент про транзит "Шляхами солідарності"

Український лідер зазначив, що спільно з Румунією та Болгарією Україна намагається збільшити транзит "Шляхами солідарності". Через територію Румунії здійснюється понад 60% перевезень українського зерна, що проходить "Шляхами солідарності" ЄС.

"Україна та ЄС високо цінують зусилля Болгарії. Я також вдячний Румунії за зміцнення єдності Європейського Союзу й дотримання принципів єдиного ринку та вільної торгівлі", — заявив президент.

Він додав, що під час зустрічі "обговорили альтернативні шляхи, які дадуть змогу суттєво наростити транзит і водночас зменшити навантаження" на внутрішні ринки Румунії та Болгарії.

Нагадаємо, що Україна буде позиватися у Світову організацію торгівлі проти Польщі, Угорщини та Словаччини через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Проте український уряд пропонує компроміс.