Провів змістовні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що провів "змістовні зустрічі на полях Генеральної Асамблеї ООН". Серед піднятих тем — низка важливих для нашої країни питань.

Про це Володимир Зеленський розповів у Telegram.

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Володимир Зеленський зазначив, що головні питання, які вдалося порушити, такі:

ситуація на лінії фронту,

відбудова та реконструкція України,

реалізація Української формули миру,

двостороння співпраця.

"Албанія, США, Чилі, Єврокомісія, Румунія, Болгарія, Німеччина, Бразилія. Дякую! Україна цінує вашу підтримку", — написав український лідер.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Розмова лідерів відбувалася на полях саміту ООН.

Також ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами президента, обговорили подальшу військову підтримку нашої країни.

Додамо, що Зеленський провів переговори з європейськими партнерами стосовно торгівлі українською агропродукцією.