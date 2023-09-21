Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow "Важлива зустріч": Зеленський поспілкувався з президентом Бразилії arrow

"Важлива зустріч": Зеленський поспілкувався з президентом Бразилії

21 вересня 2023 02:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
"Важлива зустріч": Зеленський поспілкувався з президентом Бразилії
Президент України Володимир Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Розмова лідерів відбувалася на полях саміту ООН.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

Читайте також:

Зустріч президентів України й Бразилії

"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", — зазначив Президент.

Він додав, що президент Бразилії продовжить брати участь у зустрічах Формули миру.

Позиція Бразилії у війні Росії проти України

Нагадаємо, що президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про те, чи буде заарештовано президента РФ Володимира Путіна, ухвалюватиме судова влада Бразилії. 

Також ми писали, що зовсім нещодавно Сілва зазначив, що Путіна будуть раді бачити на саміті у 2024 році. За його словами, відвідувачі знайдуть "атмосферу миру" і його "ні в якому разі не заарештують". 

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, з журналістом видання глава держави говорив про розв’язану Росією війну в Україні, а також важливість підтримки Бразилії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Вибори під час війни: чи стануть ветерани політичними інвестиціями депутатів

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз