"Важлива зустріч": Зеленський поспілкувався з президентом Бразилії

Президент України Володимир Зеленський і президент Бразилії Лула да Сілва. Фото: скриншот

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Розмова лідерів відбувалася на полях саміту ООН.

Про це Володимир Зеленський написав у Telegram.

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"Відверта й конструктивна розмова. Доручили дипломатичним командам працювати над наступними кроками у двосторонніх відносинах і зусиллях з відновлення миру", — зазначив Президент.

Він додав, що президент Бразилії продовжить брати участь у зустрічах Формули миру.

Позиція Бразилії у війні Росії проти України

Нагадаємо, що президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про те, чи буде заарештовано президента РФ Володимира Путіна, ухвалюватиме судова влада Бразилії.

Також ми писали, що зовсім нещодавно Сілва зазначив, що Путіна будуть раді бачити на саміті у 2024 році. За його словами, відвідувачі знайдуть "атмосферу миру" і його "ні в якому разі не заарештують".

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський дав інтерв'ю бразильському мовнику Globo. Зокрема, з журналістом видання глава держави говорив про розв’язану Росією війну в Україні, а також важливість підтримки Бразилії.