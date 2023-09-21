Більше ППО для України: Зеленський проведе переговори у США

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У четвер, 21 вересня, Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Вашингтону (США). Він анонсував, що проведе важливі переговори щодо ППО для України.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своїх соцмережах.

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Зеленський зазначив, що сьогодні важливі переговори у Вашингтоні і ППО для України — серед топових питань.

"Цієї ночі російські терористи завдали чергового масованого удару. Зокрема, по інфраструктурі. Більшість ракет збито. Але тільки більшість. Не всі", — йдеться у повідомленні.

Він також подякував рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань та кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи.

"Більше ППО. Більше санкцій. Більше підтримки для українських воїнів на передовій", — наголосив Президент.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Бразилії Лулою да Сілвою. Розмова лідерів відбувалася на полях саміту ООН.

Також ми повідомляли, що Зеленський провів зустріч із канцлером Німеччини Олафом Шольцом. За словами президента, обговорили подальшу військову підтримку нашої країни.

Додамо, що Зеленський провів переговори з європейськими партнерами стосовно торгівлі українською агропродукцією.