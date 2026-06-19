Не менее 30 тыс. в тылу и до 300 тыс. на передовой: Украина увеличивает выплаты военным

Военные на передовой будут получать больше. Фото: 20-я ОМБр, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла поправки к Государственному бюджету на 2026 год, которые предусматривают существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Одним из ключевых направлений использования дополнительных средств станет усиление социальной защиты военнослужащих, увеличение денежного довольствия и внедрение новых подходов к контрактной службе.

Необходимые финансовые ресурсы появились благодаря масштабной поддержке Европейского Союза. В 2026 году Украина получит 45 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, значительная часть которых будет направлена на укрепление обороноспособности государства, в частности на закупку и модернизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.

В целом финансирование сектора безопасности и обороны увеличится на 1,56 трлн гривен и превысит 4,3 трлн гривен.

Наряду с укреплением обороноспособности дополнительные бюджетные ресурсы позволят реализовать решения по улучшению условий службы и социальной защиты военнослужащих. Ведь именно эти вопросы, как неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский, в последнее время были одними из приоритетных во время совещаний с руководством правительства, Министерства обороны и Генерального штаба.

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на наших украинских пехотинцах. Именно поэтому мы должны создать для наших защитников справедливые и понятные условия службы и надлежащее материальное обеспечение", — подчеркнул Глава государства.

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Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ратификация соглашения с ЕС о Ukraine Support Loan и решение парламента принять изменения в госбюджет позволяют государству выполнить все необходимые обязательства перед украинскими защитниками и защитницами.

Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба парламента

"Увеличиваем бюджет на оборону и безопасность на 1,56 трлн грн. Направляем дополнительные ресурсы на финансирование Сил обороны и защиту людей. Это решение позволит обеспечить потребности украинских военных, повысить уровень их денежного обеспечения и укрепить потенциал сектора безопасности в условиях продолжающейся войны", — сообщила премьер-министр.

Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что принятые парламентом изменения в Госбюджет подтверждают последовательную позицию Верховной Рады относительно системной поддержки Сил обороны и усиления защиты Украины.

"Приоритет государственных решений неизменен — это оборона, безопасность и защита. Верховная Рада Украины подтверждает это реальными действиями, в частности, проголосовав за изменения в Госбюджет. Таким образом, выделено дополнительное финансирование на нужды Сил обороны и поддержку защитников и защитниц нашего государства. Важно делать все возможное для укрепления украинской армии и защиты украинского народа от вражеской агрессии", — подчеркнул Александр Корниенко.

И.о. председателя Киевской городской организации партии "Слуга народа" Андрей Витренко одобрил решение коллег из Верховной Рады, подчеркнув, что поддержка военных должна измеряться не словами, а конкретными решениями.

"Когда государство увеличивает финансирование армии, усиливает социальные гарантии и создает понятные условия прохождения службы — это свидетельствует об уважении к тем, кто сегодня защищает Украину. Наша обязанность — сделать все возможное, чтобы военнослужащие были уверены: государство стоит рядом с ними не только на словах, но и благодаря реальным решениям и надлежащей поддержке", — отметил Андрей Витренко.

Новые повышенные зарплаты военным на передовой и в тылу предусмотрены комплексной реформой военной службы, которую, во исполнение поручения Президента, начало правительство.

Отдельным элементом реформы станет обновление системы контрактной службы для пехотинцев — четкие сроки и понятные условия для военнослужащих.

В Министерстве обороны пояснили, что значительно более выгодные контракты для пехотинцев будут разработаны следующим образом: срок контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть будут гарантированы сроки и реальные отсрочки. Это должно обеспечить предсказуемость службы и дополнительную мотивацию для тех, кто защищает государство на самых сложных участках фронта.

Кабинет министров должен в ближайшее время утвердить механизмы реализации новых выплат и контрактов для военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE, подписание спикером парламента и президентом закона о внесении изменений в бюджет блокировали семь проектов постановлений. В четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала эту процедуру. Все постановления не набрали необходимого количества голосов.

Закон предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет средств Европейского Союза. Документ также изменяет подход к расчету зарплат в НАБУ и предусматривает дополнительные расходы для отдельных государственных органов без изменения общего объема их финансирования. Отдельно заложены средства на энергетику, ликвидацию шахт и содержание объекта "Укрытие" в зоне отчуждения.