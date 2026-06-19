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Главная Политика 30 тыс. в тылу и до 300 тыс. на фронте: Украина увеличивает выплаты военным

30 тыс. в тылу и до 300 тыс. на фронте: Украина увеличивает выплаты военным

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 18:13
Не менее 30 тыс. в тылу и до 300 тыс. на передовой: Украина увеличивает выплаты военным
Военные на передовой будут получать больше. Фото: 20-я ОМБр, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Верховная Рада Украины приняла поправки к Государственному бюджету на 2026 год, которые предусматривают существенное увеличение финансирования сектора безопасности и обороны. Одним из ключевых направлений использования дополнительных средств станет усиление социальной защиты военнослужащих, увеличение денежного довольствия и внедрение новых подходов к контрактной службе.

Необходимые финансовые ресурсы появились благодаря масштабной поддержке Европейского Союза. В 2026 году Украина получит 45 млрд евро в рамках программы Ukraine Support Loan, значительная часть которых будет направлена на укрепление обороноспособности государства, в частности на закупку и модернизацию вооружения, военной техники и боеприпасов.

В целом финансирование сектора безопасности и обороны увеличится на 1,56 трлн гривен и превысит 4,3 трлн гривен.

Наряду с укреплением обороноспособности дополнительные бюджетные ресурсы позволят реализовать решения по улучшению условий службы и социальной защиты военнослужащих. Ведь именно эти вопросы, как неоднократно подчеркивал Президент Украины Владимир Зеленский, в последнее время были одними из приоритетных во время совещаний с руководством правительства, Министерства обороны и Генерального штаба.

"Есть ресурс, чтобы увеличить выплаты в армии. Минимум 30 тысяч гривен в тылу. Чем больше именно боевых задач, тем выше уровень выплат. Будут новые, ощутимо более выгодные контракты для пехотинцев. 300 тысяч гривен в среднем на первой линии. Все держится на украинской пехоте, на наших украинских пехотинцах. Именно поэтому мы должны создать для наших защитников справедливые и понятные условия службы и надлежащее материальное обеспечение", — подчеркнул Глава государства.

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Как отметила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, ратификация соглашения с ЕС о Ukraine Support Loan и решение парламента принять изменения в госбюджет позволяют государству выполнить все необходимые обязательства перед украинскими защитниками и защитницами.

Свириденко
Премьер-министр Юлия Свириденко. Фото: пресс-служба парламента

"Увеличиваем бюджет на оборону и безопасность на 1,56 трлн грн. Направляем дополнительные ресурсы на финансирование Сил обороны и защиту людей. Это решение позволит обеспечить потребности украинских военных, повысить уровень их денежного обеспечения и укрепить потенциал сектора безопасности в условиях продолжающейся войны", — сообщила премьер-министр.

Председатель партии "Слуга народа", первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко отметил, что принятые парламентом изменения в Госбюджет подтверждают последовательную позицию Верховной Рады относительно системной поддержки Сил обороны и усиления защиты Украины.

"Приоритет государственных решений неизменен это оборона, безопасность и защита. Верховная Рада Украины подтверждает это реальными действиями, в частности, проголосовав за изменения в Госбюджет. Таким образом, выделено дополнительное финансирование на нужды Сил обороны и поддержку защитников и защитниц нашего государства. Важно делать все возможное для укрепления украинской армии и защиты украинского народа от вражеской агрессии"— подчеркнул Александр Корниенко.

И.о. председателя Киевской городской организации партии "Слуга народа" Андрей Витренко одобрил решение коллег из Верховной Рады, подчеркнув, что поддержка военных должна измеряться не словами, а конкретными решениями.

"Когда государство увеличивает финансирование армии, усиливает социальные гарантии и создает понятные условия прохождения службы это свидетельствует об уважении к тем, кто сегодня защищает Украину. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы военнослужащие были уверены: государство стоит рядом с ними не только на словах, но и благодаря реальным решениям и надлежащей поддержке", — отметил Андрей Витренко.

Новые повышенные зарплаты военным на передовой и в тылу предусмотрены комплексной реформой военной службы, которую, во исполнение поручения Президента, начало правительство.

Отдельным элементом реформы станет обновление системы контрактной службы для пехотинцев — четкие сроки и понятные условия для военнослужащих.

В Министерстве обороны пояснили, что значительно более выгодные контракты для пехотинцев будут разработаны следующим образом: срок контракта — 10 месяцев, 14, 24 и конкретные условия, то есть будут гарантированы сроки и реальные отсрочки. Это должно обеспечить предсказуемость службы и дополнительную мотивацию для тех, кто защищает государство на самых сложных участках фронта.

Кабинет министров должен в ближайшее время утвердить механизмы реализации новых выплат и контрактов для военнослужащих.

Как писали Новини.LIVE, подписание спикером парламента и президентом закона о внесении изменений в бюджет блокировали семь проектов постановлений. В четверг, 18 июня, Верховная Рада разблокировала эту процедуру. Все постановления не набрали необходимого количества голосов.

Закон предусматривает увеличение финансирования сектора безопасности и обороны за счет средств Европейского Союза. Документ также изменяет подход к расчету зарплат в НАБУ и предусматривает дополнительные расходы для отдельных государственных органов без изменения общего объема их финансирования. Отдельно заложены средства на энергетику, ликвидацию шахт и содержание объекта "Укрытие" в зоне отчуждения.

Владимир Зеленский военные Юлия Свириденко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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