Мінімум 30 тис. у тилу та до 300 тис. на передовій: Україна збільшує виплати військовим

Військові на передовій отримуватимуть більше. Фото: 20 ОМБр, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Верховна Рада України ухвалила зміни до Державного бюджету на 2026 рік, які передбачають суттєве збільшення фінансування сектору безпеки та оборони. Одним із ключових напрямів використання додаткових коштів стане посилення соціального захисту військовослужбовців, збільшення грошового забезпечення та запровадження нових підходів до контрактної служби.

Необхідний фінансовий ресурс з’явився завдяки масштабній підтримці Європейського Союзу. У 2026 році Україна отримає 45 млрд євро в межах програми Ukraine Support Loan, значна частина яких буде спрямована на зміцнення обороноздатності держави, зокрема закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Загалом фінансування сектору безпеки та оборони збільшиться на 1,56 трлн гривень і перевищить 4,3 трлн гривень.

Поряд із посиленням обороноздатності додаткові бюджетні ресурси дозволять реалізувати рішення стосовно покращення умов служби та соціального захисту військових. Адже саме ці питання, як неодноразово акцентував Президент України Володимир Зеленський, останнім часом були одними із пріоритетних під час нарад із керівництвом уряду, Міністерства оборони та Генерального штабу.

"Є ресурс, щоб збільшити виплати в армії. Мінімум 30 тисяч гривень у тилу. Чим більше саме бойових завдань, тим більший рівень виплат. Будуть нові, відчутно сильніші контракти для піхотинців. 300 тисяч гривень у середньому на першій лінії. Все тримається на українській піхоті, на нашому українському піхотинці. Саме тому ми повинні створити для наших захисників справедливі та зрозумілі умови служби й належне матеріальне забезпечення", — наголосив Глава держави.

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Як зазначила Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, ратифікація угоди з ЄС про Ukraine Support Loan та рішення парламенту ухвалити зміни до держбюджету дозволяє державі виконати всі необхідні зобов’язання перед українськими захисниками та захисницями.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко. Фото: пресслужба парламенту

"Збільшуємо бюджет на оборону та безпеку на 1,56 трлн грн. Спрямовуємо додаткові ресурси на фінансування Сил оборони та захист людей. Рішення дасть можливість забезпечити потреби українських військових, підвищити рівень їхнього грошового забезпечення та зміцнити спроможності сектору безпеки в умовах війни, що триває", — повідомила Премʼєр-міністерка.

Голова партії "Слуга Народу", перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко зазначив, що ухвалені парламентом зміни до Держбюджету підтверджують послідовну позицію Верховної Ради щодо системної підтримки Сил оборони та посилення захисту України.

"Пріоритет державних рішень незмінний — це оборона, безпека та захист. Верховна Рада України підтверджує це реальними діями, зокрема проголосувавши за зміни до Держбюджету. Таким чином спрямовано додаткове фінансування на потреби Сил оборони та підтримку захисників і захисниць нашої держави. Важливо робити максимум для посилення української армії та захисту українського народу від ворожої агресії", — наголосив Олександр Корнієнко.

Т.в.о. голови Київської міської організації партії "Слуга Народу" Андрій Вітренко схвалив рішення колег із Верховної Ради, наголосивши, що підтримка військових має вимірюватися не словами, а конкретними рішеннями.

"Коли держава збільшує фінансування армії, посилює соціальні гарантії та створює зрозумілі умови проходження служби — це свідчить про повагу до тих, хто сьогодні захищає Україну. Наш обов’язок — зробити все можливе, щоб військовослужбовці були впевнені: держава стоїть поруч із ними не лише на словах, а через реальні рішення та належну підтримку", — зазначив Андрій Вітренко.

Нові підвищені зарплати військовим на передовій і в тилу передбачені комплексною реформою військової служби, яку, на виконання завдання Президента, розпочав уряд.

Окремим елементом реформи стане оновлення системи контрактної служби для піхотинців — визначені терміни та зрозумілі умови для військовослужбовців.

У Міністерстві оборони пояснили, що відчутно сильніші контракти для піхотинців будуть пропрацьовані таким чином: час контракту — 10 місяців, 14, 24 та конкретні умови, тобто будуть гарантовані терміни й реальні відстрочки. Це має забезпечити прогнозованість служби та додаткову мотивацію для тих, хто захищає державу на найскладніших ділянках фронту.

Кабінет міністрів має найближчим часом затвердити механізми реалізації нових виплат і контрактів для військовослужбовців.

Як писали Новини.LIVE, підписання спікером парламенту та президентом закону про зміни до бюджету про зміни до бюджету блокували сім проєктів постанов. У четвер, 18 червня, Верховна Рада розблокувала цю процедуру. Усі постанови не набрали необхідної кількості голосів.

Закон передбачає збільшення фінансування сектору безпеки й оборони за рахунок коштів Європейського Союзу. Документ також змінює підхід до розрахунку зарплат у НАБУ та передбачає додаткові видатки для окремих державних органів без зміни загального обсягу їхнього фінансування. Окремо закладено кошти на енергетику, ліквідацію шахт і утримання об’єкта "Укриття" в зоні відчуження.