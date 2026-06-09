ВР закликала Зеленського сприяти звільненню українських воїнів із Оленівки

Президент Володимир Зеленький. Фото: пресслужба ОП

У середу, 9 червня, Верховна Рада підтримала депутатський запит до президента України щодо першочергового повернення з російського полону важкопоранених захисників Маріуполя, які постраждали внаслідок теракту в Оленівці. Автором є народний депутат від групи "Відновлення України" Олександр Ковальов. "За" проголосували 272 парламентарі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту та допис Ковальова.

46 важкопоранених в Оленівці українських захисників досі залишаються в полоні

Під час пленарного засідання парламент спочатку надав попередню підтримку відповідному запиту. За це рішення проголосували 276 народних депутатів. Після цього Верховна Рада ухвалила рішення про офіційне направлення запиту главі держави, яке підтримали 272 парламентарі.

За словами Ковальова, до нього звернулися родини військовополонених, які постраждали під час теракту в Оленівці. Вони вже четвертий рік чекають на повернення своїх рідних, а серед полонених досі залишаються 46 важкопоранених українських захисників.

"Рятувати життя та повертати наших людей додому — наш найперший обов'язок. Наше спільне завдання — використати всі можливі інструменти та канали, щоб визволити поранених бійців", — наголосив народний депутат.

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Ковальов висловив сподівання на активізацію процесу звільнення військовополонених та позитивне рішення щодо повернення захисників додому.

Довідка

Теракт в Оленівці стався в ніч на 29 липня 2022 року на території колонії, де утримувалися українські військовополонені, зокрема оборонці Маріуполя. Внаслідок вибуху загинули десятки українських військових, ще багато отримали поранення.

Як писали Новини.LIVE, 9 червня Рада погодила оподаткування цифрових платформ. Проте військовий збір із таких доходів не нараховуватиметься. Також це не стосуватиметься доходів, менше ніж 2000 євро на рік.

Також нардепи ухвалили закон про безпеку та інтероперабельність залізничного транспорту України. Ним встановлюються європейські підходи до оцінки ризиків і технічного регулювання на залізниці. Зокрема йдеться про підготовку та сертифікацію машиністів, а також ліцензування перевізників.