Рада провалила закон про оподаткування посилок з-за кордону

Верховна Рада не підтримали правки до законопроєкту №12360. Ним мали внести зміни до Митного кодексу, які стосувалися оподаткування посилок. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро.

Нардепи навіть не змогли відправити законопроєкт на повторне друге читання. За проголосували лише 222 парламентарі із 226 необхідних.

