Рада провалила закон про оподаткування посилок з-за кордону
Ua
Дата публікації: 26 травня 2026 16:05
Термінова новина
Верховна Рада не підтримали правки до законопроєкту №12360. Ним мали внести зміни до Митного кодексу, які стосувалися оподаткування посилок. Документ, який передбачав скасування пільгового порогу на посилки до 150 євро.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на засідання парламенту.
Реклама
Нардепи навіть не змогли відправити законопроєкт на повторне друге читання. За проголосували лише 222 парламентарі із 226 необхідних.
Новина доповнюється
Реклама
Читайте також:
Реклама
Реклама