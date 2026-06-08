В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку
Робоча група бюджетного комітету Верховної Ради розглянула правки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2026. 1857 правок відхилили, а вісім підтримали повністю. Загалом законопроєкт підтриманий 21 членом комітету.
Про це повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа та нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.
Бюджетний комітет підтримав зміни до Держбюджету-2026
Підласа зазначила, що комітет підтримав такі правки:
- рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства;
- доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%;
- перерозподілити 10 млн гривень на апарат Держрибагентства (не на зарплати);
- додати 559,1 млн гривень на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду;
- додати 127,5 млн гривень на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду;
- додати 46,1 млн гривень на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду;
- додати 599,1 млн гривень Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн гривень — на об'єкт "Укриття", коштом Резервного фонду.
А також перерозподілити 95 млн гривень на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.
Крім того, нардепи виділили 1,4 млрд гривень на виплати для працівників Служби судової охорони.
Як писали Новини.LIVE, у парламенті зареєстровано ініціативу про покарання українських командирів. Це пропонують робити у випадку, якщо вони проігнорували чи невчасно розглянули рапорти підлеглих. Максимальним покаранням може бути 10 діб на гауптвахті.
Також Новини.LIVE повідомляли, що нардепи не змогли декриміналізувати порнографію. Для ухвалення цього рішення не вистачило 19 голосів. Проте ці зміни стосувалися б лише повнолітніх українців.