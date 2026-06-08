В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку

Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Фото: Роксолана Підласа / Facebook

Робоча група бюджетного комітету Верховної Ради розглянула правки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2026. 1857 правок відхилили, а вісім підтримали повністю. Загалом законопроєкт підтриманий 21 членом комітету.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа та нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.

Допис Роксолани Підласи. Фото: скриншот

Бюджетний комітет підтримав зміни до Держбюджету-2026

Підласа зазначила, що комітет підтримав такі правки:

рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства;

за 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства; доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%;

в розмірі 25%; перерозподілити 10 млн гривень на апарат Держрибагентства (не на зарплати);

(не на зарплати); додати 559,1 млн гривень на апарат Міненерго , коштом Резервного фонду;

, коштом Резервного фонду; додати 127,5 млн гривень на ліквідацію шахт , коштом Резервного фонду;

, коштом Резервного фонду; додати 46,1 млн гривень на Держенергонагляд , коштом Резервного фонду;

, коштом Резервного фонду; додати 599,1 млн гривень Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн гривень — на об'єкт "Укриття", коштом Резервного фонду.

А також перерозподілити 95 млн гривень на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Крім того, нардепи виділили 1,4 млрд гривень на виплати для працівників Служби судової охорони.

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