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Головна Політика В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку

В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку

Ua ru
Дата публікації: 8 червня 2026 13:17
В Україні можуть повернути Дорожній фонд: комітет схвалив правку
Голова бюджетного комітету Роксолана Підласа. Фото: Роксолана Підласа / Facebook

Робоча група бюджетного комітету Верховної Ради розглянула правки до законопроєкту про зміни до Держбюджету-2026. 1857 правок відхилили, а вісім підтримали повністю. Загалом законопроєкт підтриманий 21 членом комітету.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань бюджету Роксолана Підласа та нардепка від "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк, передає Новини.LIVE.

Підласа про бюджет
Допис Роксолани Підласи. Фото: скриншот

Бюджетний комітет підтримав зміни до Держбюджету-2026

Підласа зазначила, що комітет підтримав такі правки:

  • рахувати зарплату НАБУ за прожитковим мінімумом 3328 грн, а не 3028 грн, без збільшення загальних видатків Агентства;
  • доручити уряду відновити Дорожній фонд у 2027 році в розмірі 25%;
  • перерозподілити 10 млн гривень на апарат Держрибагентства (не на зарплати);
  • додати 559,1 млн гривень на апарат Міненерго, коштом Резервного фонду;
  • додати 127,5 млн гривень на ліквідацію шахт, коштом Резервного фонду;
  • додати 46,1 млн гривень на Держенергонагляд, коштом Резервного фонду;
  • додати 599,1 млн гривень Державному агентству з управління зоною відчуження, в тому числі 525,1 млн гривень — на об'єкт "Укриття", коштом Резервного фонду.

А також перерозподілити 95 млн гривень на апарат Національного комітету спорту інвалідів, без збільшення загальних видатків Мінмолодьспорту.

Крім того, нардепи виділили 1,4 млрд гривень на виплати для працівників Служби судової охорони.

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Як писали Новини.LIVE, у парламенті зареєстровано ініціативу про покарання українських командирів. Це пропонують робити у випадку, якщо вони проігнорували чи невчасно розглянули рапорти підлеглих. Максимальним покаранням може бути 10 діб на гауптвахті.

Також Новини.LIVE повідомляли, що нардепи не змогли декриміналізувати порнографію. Для ухвалення цього рішення не вистачило 19 голосів. Проте ці зміни стосувалися б лише повнолітніх українців.

Верховна Рада держбюджет Роксолана Підласа
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
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