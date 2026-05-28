Зеленський подякував Раді за оперативну ратифікацію угоди з ЄС

Президент України Володимир Зеленський подякував депутатам за оперативну ратифікацію угоди з ЄС. Вона передбачає допомогу Україні в розмірі 90 мільярдів євро. Документ було опрацьовано парламентарями за один день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Зеленського.

"Вдячний усім парламентарям, які так оперативно ратифікували угоду з Євросоюзом про підтримку обсягом 90 мільярдів євро для України на два роки. Ці кошти посилять нашу стійкість і допоможуть захищати життя наших людей, відновлювати зруйноване після російських ударів та обороняти нашу незалежність", – йдеться в повідомленні.

